Nuova Acropoli Ladispoli e il Sindaco consegnano gli attestati ai volontari - Terzo Binario News

Giovedì 17 febbraio si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati del 16° Corso di Formazione al Volontariato a 360° promosso da Nuova Acropoli Ladispoli.

I 25 partecipanti, di varie età, hanno ricevuto formazione tecnica in materia di antincendio, radiocomunicazioni, topografia e altre discipline che riguardano il primo soccorso, unitamente a lezioni di etica del volontariato, superando, infine, gli esami pratici finali alla Necropoli della Banditaccia.

Erano presenti alla consegna anche il Sindaco Alessandro Grando, e il Capo Segreteria, Miska Morelli. I ragazzi erano visibilmente emozionati, probabilmente proprio per la presenza del Primo Cittadino, e hanno espresso parole di gratitudine per quanto appreso e vissuto nel corso di questi 5 mesi, sia dal punto di vista tecnico che umano.

La Direttrice di Nuova Acropoli Ladispoli, Maria Sole Pomara, in apertura dell’evento, ha ricordato il significato più profondo del volontariato in protezione civile, ovvero custodire ciò che è più prezioso: l’uomo e i valori di cui è portatore.

Anche il Sindaco ha pronunciato parole di apprezzamento per il mondo del volontariato tutto, specificandone l’importanza in piena pandemia ed esprimendo l’utilità pedagogica dell’azione condivisa.

Oltre gli attestati del corso di primo livello, il Sindaco ha personalmente consegnato gli attestati di benemerenza a quei volontari di Nuova Acropoli che hanno svolto il servizio nell’hub vaccinale.Il prossimo 12 marzo, nella sede dell’Associazione in via Fiume 108, si presenterà il prossimo corso gratuito di primo livello, mentre, per chi vorrà diventare più operativo, inizierà a breve il corso di secondo livello. Info e dettagli scrivendo a ladispoli@nuovaacropoli.it o chiamando il 348 5656113.