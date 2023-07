Nuova Acropoli e l’assessore Frappa inaugurano la BiblioCasetta alla stazione Ladispoli-Cerveteri • Terzo Binario News

Venerdì 28 luglio alle 19:30 Nuova Acropoli a Ladispoli inaugurerà, nei giardini della Stazione Ladispoli-Cerveteri, la terza BiblioCasetta, cioè una piccola biblioteca permanente in legno dedicata al bookcrossing.

L’appuntamento è in via delle Dalie, angolo via delle Orchidee, nel quartiere Cerreto. Sarà presente, per il taglio del nastro, anche l’Assessore alla Cultura di Ladispoli Margherita Frappa. Questa BiblioCasetta va ad aggiungersi alle due già posizionate in via Claudia nel parco Caere Vetus e nei giardini Nazareno Fedeli, tutte realizzate con creatività e materiali di riciclo dai volontari di Nuova Acropoli.

Accompagnata dall‘invito “prendi un libro, lascia un libro”, ogni BiblioCasetta rende disponibili tra i 30 e i 40 libri e accoglie nuovi volumi da tutti coloro che le vorranno far dono. E’ questo un modo di far girare la cultura, promuovendo ecologia attiva. La BiblioCasetta offre infatti una nuova possibilità di lettura ai libri che abbiamo già letto e a quelli che, pur sapendo che non avremmo più sfogliato, abbiamo conservato senza avere il coraggio di buttare perché “un libro è sempre un libro!”. E in fondo è così: un libro ha un valore intrinseco, reso non dalla carta o dall’inchiostro, ma dalla possibilità che ci danno le parole ivi stampate di immedesimarci in un personaggio, vivere una avventura, e viaggiare con l’immaginazione. Parafrasando una frase di Stephen King, un libro è una magia sempre a portata di mano. Provare per leggere! Per informazioni, è possibile contattare il 348 5656113, scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it o consultare il sito www.nuovaacropoli.it