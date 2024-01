Nunzi sui saldi: "Superati, anticipati e da ripensare" • Terzo Binario News

“Diciamoci la verità i saldi hanno un sapore novecentesco, altri periodi altre ere, altro commercio.

Utili per i bilanci, senza dubbio, ma assai limitati dopo il black Friday, cyberday e chi ne ha più ne metta.

Fatti il 5 gennaio, dopo un inizio inverno quasi primaverile ,sembrano un po’ troppo anticipati.

Sarebbe stato utile abbinare qualche evento. Come avviene in diverse parti di Italia per invitare la gente ad uscire.

Forse cambiando il mondo , le abitudini una qualche modifica sui saldi e sul loro contenuto non sarebbe male”.

Tullio Nunzi