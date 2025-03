Nunzi: "Alberi salvati al mercato di Civitavecchia ma resta la sciatteria resta sulla gestione della struttura" • Terzo Binario News

“Una buona notizia: alcuni alberi del mercato di piazza regina Margherita saranno salvati.

Sciatteria è il termine ,estremamente adeguato, usato da un consigliere comunale, per la gestione degli alberi; termine che può tranquillamente essere esteso a tutta la questione della ristrutturazione (quindicinale) del mercato.

Ora che giustamente si sono salvati gli alberi, si potrebbe avere anche una cronologia dei lavori, tempi certi, perché l’incertezza devasta le imprese, impedisce investimenti. E al mercato l’incertezza ha lasciato danni visibili e spero recuperabili, ma non solo sugli alberi ma sulle imprese.

Come cittadino non conosco il progetto, che spero almeno a conoscenza di ambulanti e associazioni ( ormai effimere);

Utilizzando i termini usati ieri nella conferenza stampa sugli alberi ,sul valore “antropologico e sociale” del nostro mercato, anche economico aggiungo, e per l’importanza che riveste per tutto il settore commerciale cittadino, inteso come rete, potrebbe essere messo a conoscenza della città?”

Tullio Nunzi