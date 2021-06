Nubifragio a Roma: evacuato asilo - Terzo Binario News

Nubifragio a Roma. Dalle ore 12,30 di martedì 8 giugno sono pervenute molteplici chiamate di soccorso ricevute dalla Sala Operativa dei Vigili del fuoco. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord (Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Monte Mario e Nomentano).

Pompieri al lavoro anche in via Castelnuovo di Porto per un soccorso a persone all’interno di un asilo nel quale a causa di un allagamento 40 bambini e 6 adulti sono impossibilitati ad uscire; sul posto la squadra di Prati (9/A).

I bambini e il personale sono stati trasportati al di fuori della struttura e messi in sicurezza all’interno di un albergo, che si trova nelle vicinanze. Contattati i genitori per riprenderli.

#Roma 🌧️#Maltempo – 🚡Linea tram 8 limita la corsa a Bernardino da Feltre bus sostitutivi Trastevere <-> piazza Venezia#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) June 8, 2021



Disagi (come riportato dalla documentazione fotografica di Reporter Montesacro, vedi sotto) sono stati segnalati pure in zona Villa Ada, Val Melaina, via di Ponte Salario, via delle Isole Curzolane.

Gli interventi della Polizia locale

Nelle ultime ore, causa ondata di pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, sono stati una cinquantina gli Interventi delle pattuglie della Polizia Locale per la messa in sicurezza delle strade e per l’agevolazione della viabilità cittadina. Gli interventi principali hanno interessato il quadrante nord della Capitale, in particolare zona Cassia, Corso Francia, Ponte Milvio, largo Bratislava.

In via Castelnuovo, causa allagamento si è resa necessaria l’evacuazione di una scuola materna. Presenti le pattuglie dei caschi bianchi del XV Gruppo Cassia unitamente ai pompieri.