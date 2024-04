Nove incidenti stradali e parcheggi selvaggi, lavoro intenso della Polizia Locale di Fiumicino nel weekend • Terzo Binario News

Un weekend intenso per le attività della Polizia Locale, che hanno visto tra l’altro l’incremento dei controlli “anti sosta selvaggia”, in considerazione delle molte presenze di bagnanti, turisti e residenti, registrate sul litorale di Fiumicino in questi giorni, caratterizzati dal bel tempo e dalle temperature “semi-estive.”

“Le attività principali che ci hanno visto impegnati hanno riguardato la rilevazione degli incidenti stradali. Nove, infatti, i sinistri registrati, fortunatamente senza gravi conseguenze, nelle principali località balneari del territorio. – ha sottolineato il Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola che ha diretto le operazioni di prevenzione e sicurezza messe in atto sul territorio in previsione anche dell’avvicinarsi della stazione balneare – Si ripete l’intenso traffico che caratterizza, soprattutto nell’ora di pranzo, tutte le principali vie lungo la costa, situazione che facilita il fenomeno della “sosta selvaggia”. Molti, infatti, gli interventi di rimozione dei veicoli che creano intralcio alla viabilità. – ha proseguito – Abbiamo provveduto ad effettuare, inoltre, tutti i controlli necessari per il rispetto dell’Ordinanza Sindacale sulla disciplina oraria dell’esecuzioni musicali ed alcune attività commerciali sono state sanzionate per il mancato rispetto dell’osservanza degli orari”, ha concluso il Comandante Carola.