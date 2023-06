Notte dei fiori a Tarquinia, col disegno dell'artista Marcello Silvestri la Stas s'aggiudica il terzo posto • Terzo Binario News

È del maestro Marcello Silvestri il disegno dal titolo “Sacra Composizione” con cui la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS) si è aggiudicata la terza posizione per aver realizzato il tappeto floreale in occasione della “Notte dei Fiori”, tra gli eventi per le celebrazioni del Corpus Domini.

Il premio in denaro ricevuto sarà devoluto in beneficenza. Il disegno originale, dopo essere stato autografato, è stato donato alla STAS per essere esposto nella sede di palazzo dei Priori. L’autore del bozzetto viene rivelato solo ora per volontà dell’artista, veronese di nascita e tarquiniese d’adozione, che ha fatto di questo territorio luogo di vita e ispirazione.

“Un primo sentito ringraziamento dobbiamo rivolgerlo al maestro Silvestri – affermano dalla STAS -. La sua arte mistica si basa su un linguaggio universale per esprimere tramite le opere la spiritualità e il simbolismo della tradizione ebraico-cristiana, nessun altro artista sarebbe riuscito a tradurre la Parola in maniera tanto efficace, accogliendo prontamente la nostra richiesta”.

Il tema prescelto tra quelli proposti nell’avviso era “Eucarestia e la Croce”: le Mani che spezzano il pane sono da sempre un segno eucaristico. Nel disegno, a un palo verticale si reggono i tralci o diramazioni di una vite con rami orizzontali che suggeriscono la croce. La vite è altresì simbolica del vino. Questa la lettura dell’opera trascritta sul pavimento stradale dal consigliere della STAS Fabio Castelli, che ha partecipato alla realizzazione del tappeto di fiori con la presidente Alessandra Sileoni e il consigliere Daniele Scalet. “È la prima volta che partecipiamo alle celebrazioni del Corpus Domini e non ci saremmo aspettati un tale slancio da parte di soci e simpatizzanti, a cui siamo riconoscenti per la preziosa collaborazione – concludono dalla STAS -. Un grazie va infine alla Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia e al Comune per averci coinvolto e, per l’aiuto, all’Azienda vitivinicola Terre Giorgini, alla pasticceria Cimoroni e al Cin Cin Bar”.