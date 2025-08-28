Note sul Mare, voci giovani in concerto alla Lega Navale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Torna, dopo il successo della prima edizione

che ha registrato il tutto esaurito, Note sul Mare, il concerto

live degli allievi della Scuola di Canto di Lorena Scaccia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 agosto 2025 alle ore

21:00 nella splendida cornice della Lega Navale di

Civitavecchia, un luogo in cui il respiro del mare si fonde con

l’emozione della musica dal vivo.

Sul palco si alterneranno alcune delle giovani voci emergenti

formatesi nella scuola di Lorena Scaccia: un viaggio tra brani

pop, cantautorato italiano, standard internazionali e momenti

di ensemble pensati per valorizzare crescita artistica, tecnica

vocale ed espressività dei partecipanti.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di

arrivare con anticipo.

Durante la serata saranno presenti due rappresentanti

dell’Associazione Adamo: chi lo desidera potrà lasciare

un’offerta volontaria a sostegno delle attività dell’associazione,

trasformando l’esperienza musicale in un gesto concreto di

solidarietà.

Angelo Lucignani esprime profonda gratitudine all’intero

direttivo della Lega Navale di Civitavecchia per aver accolto,

per il secondo anno, questa iniziativa dopo l’eccellente

riscontro della prima edizione. Un ringraziamento speciale va

al Presidente della Lega Navale di Civitavecchia, Dario

Iacoponi, e ad Andrea Riccobello, responsabile dell’evento,

che curerà gli aspetti tecnici di luci e audio per garantire al

pubblico un’esperienza coinvolgente e professionale.

Qualora le condizioni meteo risultassero avverse, l’evento verrà

rinviato a martedì 2 settembre 2025, sempre alle ore 21:00 e

sempre presso la Lega Navale di Civitavecchia.

Note sul Mare non è solo un concerto, ma anche: