Note sul Mare, voci giovani in concerto alla Lega Navale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Torna, dopo il successo della prima edizione
che ha registrato il tutto esaurito, Note sul Mare, il concerto
live degli allievi della Scuola di Canto di Lorena Scaccia.
L’appuntamento è fissato per venerdì 29 agosto 2025 alle ore
21:00 nella splendida cornice della Lega Navale di
Civitavecchia, un luogo in cui il respiro del mare si fonde con
l’emozione della musica dal vivo.
Sul palco si alterneranno alcune delle giovani voci emergenti
formatesi nella scuola di Lorena Scaccia: un viaggio tra brani
pop, cantautorato italiano, standard internazionali e momenti
di ensemble pensati per valorizzare crescita artistica, tecnica
vocale ed espressività dei partecipanti.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di
arrivare con anticipo.
Durante la serata saranno presenti due rappresentanti
dell’Associazione Adamo: chi lo desidera potrà lasciare
un’offerta volontaria a sostegno delle attività dell’associazione,
trasformando l’esperienza musicale in un gesto concreto di
solidarietà.
Angelo Lucignani esprime profonda gratitudine all’intero
direttivo della Lega Navale di Civitavecchia per aver accolto,
per il secondo anno, questa iniziativa dopo l’eccellente
riscontro della prima edizione. Un ringraziamento speciale va
al Presidente della Lega Navale di Civitavecchia, Dario
Iacoponi, e ad Andrea Riccobello, responsabile dell’evento,
che curerà gli aspetti tecnici di luci e audio per garantire al
pubblico un’esperienza coinvolgente e professionale.
Qualora le condizioni meteo risultassero avverse, l’evento verrà
rinviato a martedì 2 settembre 2025, sempre alle ore 21:00 e
sempre presso la Lega Navale di Civitavecchia.
Note sul Mare non è solo un concerto, ma anche:
- una palestra di crescita per giovani interpreti
- un momento di sensibilizzazione verso la cultura musicale
locale
- un ponte tra territorio, arti performative e solidarietà
sociale