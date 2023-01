Non dimenticare la Shoah, a Tolfa lunedì al teatro Claudio i giovani incontrano un testimone • Terzo Binario News

Il dottor Finzi, assessore alla Memoria della Comunità Ebraica di Roma racconterà la “Storia di due destini opposti tra solidarietà e indifferenza”. Il 27 iniziativa al giardino comunale coi bambini di V elementare

Importante appuntamento lunedì 23 gennaio al teatro Claudio di Tolfa, alle ore 10, in occasione del Giorno della Memoria, che si celebra nel mondo il 27 per non dimenticare la tragedia della Shoah.

I Comuni di Tolfa ed Allumiere presentano “Un testimone della memoria. Storia di due destini opposti tra solidarietà e indifferenza” con l’intervento dell’Assessore alla Memoria della Comunità Ebraica di Roma dottor Massimo Finzi. Ci sarà il dottor Maurizio Antonio De Pascalis come moderatore e anche la collaborazione della FIDAPA sezione di Tolfa, la cui presidente Giuseppina Esposito presenterà l’evento, dopo il saluto delle autorità.

L’incontro vuole essere un’occasione per sensibilizzare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione e conservare la memoria della Shoah nelle scuole e nelle comunità. Saranno presenti gli alunni e i docenti delle classi III della Scuola Secondaria di Tolfa e Allumiere con il Dirigente scolastico professoressa Laura Somma e pure la preside dell’IIS Calamatta, professoressa Giovannina Corvaia con gli insegnanti e le classi IV dell’istituto e quelle del Marconi.

Saranno al Claudio rappresentanti istituzionali dei Comuni di Tolfa, Allumiere, Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Tarquinia, Canale Monterano, Manziana, Civitavecchia e S.Marinella.

A Tolfa inoltre, in occasione del giorno della Memoria, l’amministrazione comunale invita – alle 10,15 del 27 gennaio – le classi V dell’ I.C. Scuola Primaria di Tolfa a un momento di riflessione presso la via dei Giusti e la via Virginia Piperno all’interno del Giardino Comunale (nella foto del titolo). La tolfetana Virginia e la sua famiglia fu deportata ad Aushwitz.