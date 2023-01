Allumiere, Simone Ceccarelli candidato con Marta Bonafoni a sostegno di Alessio D'Amato • Terzo Binario News

L’assessore sarà in lizza alle prossime regionali come candidato della “Lista civica D’Amato Presidente”

Domani, domenica 22, alle ore 18, ad Allumiere si terrà la presentazione di due candidati al Consiglio Regionale del Lazio per “Lista Civica D’Amato Presidente”, la civica a sostegno dell’assessore alla sanità, candidato ad occupare il posto di Nicola Zingaretti. I candidati che si presenteranno sono Simone Ceccarelli e Marta Bonafoni. Ceccarelli gioca in casa, essendo assessore alla programmazione strategica del Comune di Allumiere mentre Bonafoni, che è un consigliere uscente, pur essendo ospite, conosce molto bene la realtà allumierasca. Ha partecipato spesso ad iniziative ad Allumiere e ha tenuto particolarmente ad essere presente. L’introduzione politica è riservata a Riccardo Agostini, segretario regionale di Articolo 1 del Lazio e impegnato a sostenere entrambi i candidati. Sarà un momento particolarmente importante per tutta la cittadinanza allumierasca, poiché quella di Ceccarelli è l’unica espressione di candidatura davvero locale, che conosce e vive la comunità di Allumiere tutti i giorni.

L’appuntamento è per domani, domenica 22 alle ore 18, presso l’Auditorium Comunale di p.zza della Repubblica.