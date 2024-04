“Nobili Arti e Nobili Terre in Musica 2024” ad Anguillara: quattro concerti per diffondere la passione per l’arte musicale • Terzo Binario News

Candidare il territorio del lago di Bracciano a divenire punto di riferimento culturale di alto livello.

Con questi obiettivi debutta ad Anguillara Sabazia il 21 aprile la prima edizione di “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica”.

L’edizione 2024 nasce da un’idea della Claudia Biadi Music Academy, vera officina musicale del territorio, ed in particolare dall’intuizione del direttore artistico Amarilli Nizza, soprano di fama internazionale che con questo progetto mette a disposizione la sua esperienza sul campo, fatta di recite in molti teatri del mondo e di numerosi ruoli nei panni delle più straordinarie figure liriche.

Grazie all’organizzazione del Comune di Anguillara Sabazia, della Pro Loco Anguillara e al contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio si offrono per questa prima edizione quattro appuntamenti musicali ad ingresso libero.

Nobili Arti in Nobili Terre in Musica nasce per trasmettere la passione per l’arte dal vivo sia da parte di un pubblico giovane che da parte di ascoltatori più attenti, iniziando ad abbattere in primo luogo le barriere economiche.

“E’ sempre emozionante – commenta Amarilli Nizza – svolgere l’incarico di direttore artistico per i progetti promossi dal Comune di Anguillara. Dopo essermi occupata de “La musica è favola” rassegna che ha riscosso grandi consensi nel 2022 e dopo la fortunata prima edizione di “Atmosfere nei palazzi e nei giardini” del 2023 mirata alla valorizzazione delle dimore storiche, eccomi ora a coordinare una nuova entusiasmante iniziativa.

Questa volta ci immergeremo in un percorso musicale che parte nella chiesa di San Francesco (21 e 28 aprile) con il duo dei maestri, beniamini del territorio, Massimiliano Tisano al pianoforte e Fabrizio Paoletti al violino, per poi passare al giovanissimo Simone Colucci, grande promessa pianistica che si è già esibito per noi nel 2022. Ci sposteremo poi nella chiesa Santa Maria Assunta che domina il centro storico (5 e 12 maggio) per due concerti di canto lirico. Potremo ammirare grandi artisti di fama internazionale quali il tenore Fabio Armiliato, il mezzosoprano Eufemia Tufano, il soprano Cristina Ferri, il tenore Fabio Serani. Canterò anche io per il pubblico di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica. Il concerto del 5 maggio – aggiunge ancora il direttore artistico – sarà una sorpresa per il pubblico che potrà assistere ad una gran varietà di brani della cultura lirica internazionale. Il 12 maggio, invece, chiuderemo con un doveroso concerto interamente dedicato a Giacomo Puccini per celebrare il centenario della morte del sommo maestro. I concerti lirici saranno accompagnati da due pianisti d’eccezione: Massimiliano Tisano e Leonardo Angelini.

Ringraziamo la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio per il sostegno e il Comune di Anguillara che ha fatto proprio il progetto culturale. Saranno quattro appuntamenti di alto livello. La buona riuscita dell’iniziativa – conclude Nizza – deve essere tale da far nascere nell’animo del pubblico il desiderio di amare l’arte e di viverla in prima persona”.

Per Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia “il progetto Nobili Arti in Nobili Terre in Musica si prospetta come una rassegna musicale di alto livello, in grado di avvicinare ed attrarre un pubblico ampio e nello stesso tempo di valorizzare al meglio il territorio con l’universale linguaggio della musica”.

Programma Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2024

Domenica 21 aprile 2024 ore 19

Chiesa di San Francesco – Anguillara Sabazia

Sul filo delle emozioni

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven

Fabrizio Paoletti, violino

Massimiliano Tisano, pianoforte

L. van Beethoven: Op 50 n. 2 in Fa Maggiore. W. A. Mozart: Sonata K 302 in Mi bemolle Magg. L. van Beethoven: Sonata per violino e pianoforte op 12 n 1 in Re Maggiore

ingresso libero

Domenica 28 aprile 2024 ore 19

Chiesa di San Francesco – Anguillara Sabazia

La tastiera delle meraviglie – recital pianistico

Simone Colucci e Tommaso Nizza

Marilia Valenza, attrice

Musiche di Fryderyk Franciszek Chopin, Ferruccio Busoni, Franz Liszt

ingresso libero

Domenica 5 maggio 2024 ore 19

Chiesa Santa Maria Assunta – Anguillara Sabazia

Parata di stelle

Fabio Armiliato, tenore

Amarilli Nizza, soprano

Eufemia Tufano, mezzosoprano

Paola Giovani, soprano

Lisadora Valenza, soprano

Massimiliano Tisano, pianoforte

Giuseppe Verdi, Arrigo Boito, Georges Bizet, Francesco Cilea, Jacques Offenbach

ingresso libero

Domenica 12 maggio 2024 ore 19

Chiesa Santa Maria Assunta – Anguillara Sabazia

Nel centenario della morte

Viva Puccini

Musiche di Giacomo Puccini

Amarilli Nizza, soprano

Fabio Serani, tenore

Cristina Ferri, soprano

Leonardo Angelini, pianoforte

ingresso libero