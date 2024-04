Nati per leggere, da mercoledì gli appuntamenti alla Impastato di Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che la Biblioteca anche ad aprile vi aspetta con gli appuntamenti Nati per Leggere:

Mercoledì 17 aprile – ore 16:30 Letture fantastiche in Biblioteca: “maratona di lettura” con i 10 libri finalisti del premio Nati Per Leggere 2024 – sezione “Crescere con i libri”, per bambini dai 0 a 6 anni

Venerdì 19 aprile – ore 09:15 I piccolissimi: incontro dedicato ai bambini da 0 a 1 anno e famiglie in attesa. Entrambi gli incontri sono a cura del nostro prezioso Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli, persone uniche che hanno deciso di donare il loro tempo per promuovere la lettura in famiglia ai bambini fin dalla nascita.

Vi ricordiamo che la Biblioteca è presidio Nati Per Leggere e, oltre agli appuntamenti di lettura e alle informazioni sul programma, nella nostra Sala Ragazzi troverete tanti libri dedicati ai nostri utenti più piccoli che potrete prendere in prestito per le letture a casa: leggere al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

E’ un gesto semplice, quello della lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita ma è necessario la prenotazione ai contatti della Biblioteca.