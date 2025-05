“No Other Land”: al Cinema Moderno il documentario Premio Oscar a sostegno del progetto “Sos Gaza” • Terzo Binario News

Ingresso libero con raccolta fondi fino ad esaurimento posti. Appuntamento per giovedì 8 maggio alle ore 21:30. L’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri Francesca Cennerilli a sostegno del Comitato per la Pace in Palestina

“Non possiamo voltarci dall’altra parte, non possiamo rimanere inermi davanti ad un’altra inutile, assurda e folle guerra. Per questo motivo, non posso che promuovere ed invitare la cittadinanza alla serata di raccolta fondi in favore del progetto ‘Sos Gaza’ promossa dal Comitato per la Pace in Palestina, che giovedì 8 maggio alle ore 21:30 al Cinema Moderno di Cerveteri propone la proiezione di ‘No Other Land’, documentario vincitore del Premio Oscar nel 2025. Un ritratto crudo e senza veli della realtà palestinese e degli orrori della guerra”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, che aggiunge:

“Ancora oggi il mondo è scosso da conflitti tra popoli, tra nazioni, ancora oggi nel mondo si muore sotto il rumore assordante delle bombe. Le maggiori vittime, come sempre, sono i civili: uomini, donne, bambini innocenti, indifesi, che giorno dopo giorno vedono distruggere dalla follia della guerra le proprie città, le proprie case, le proprie famiglie. Questo è proprio ciò che si sta vivendo a Gaza da due anni a questa parte, dove nonostante le mediazioni internazionali e gli appelli, ancora non vi è un cessate il fuoco”.

“L’iniziativa promossa dal Comitato per la Pace in Palestina, ai quali vanno i miei complimenti per la sensibilità e per la qualità della serata che propone, in collaborazione con il Cinema Moderno di Cerveteri – ha aggiunto Francesca Cennerilli – punta proprio a sensibilizzare, a far conoscere e a fare in modo che nessuno si volti dall’altra parte davanti agli orrori della guerra. I luoghi del conflitto sono distanti da noi solamente da un punto di vista geografico: in realtà sono molto più vicini di quanto si possa solo lontanamente immaginare. Ognuno, in particolar modo chi come noi ha la fortuna di vivere in un paese democratico e senza guerre, deve fare la propria parte. Invito pertanto la cittadinanza ad assistere alla proiezione del documentario: sarà occasione per riflettere e non rimanere indifferenti di fronte al dramma della guerra”.

Per maggiori informazioni, contattare il numero 3283142297