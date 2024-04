No Discarica Magliano Romano: "Preoccupa la discarica di inerti" • Terzo Binario News

L’Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano persiste nella sua lunga lotta iniziata nel 2014 contro le irregolarità nella gestione della discarica di Magliano Romano, lottando incrollabilmente per la trasparenza e il rispetto delle leggi ambientali.

La Regione Lazio ha finalmente espresso il suo diniego definitivo alla trasformazione della discarica da inerti a rifiuti speciali non pericolosi, in quanto sulla base della normativa vigente insistono fattori ostativi come la distanza dai “centri sensibili”.

D’altro canto, i medesimi uffici regionali, pur evidenziando che i gestori della discarica operino illegalmente in aree soggette a vincoli paesaggistici, tanto che le strutture esistenti, tra cui uffici e impianti di trattamento, si trovano in un’area protetta da vincoli boschivi e devono essere demolite o rimosse entro 90 giorni, hanno ugualmente provveduto al rinnovo dell’autorizzazione alla Società Idea 4 S.r.l. ad operare come discarica di inerti.

L’Associazione solleva interrogativi cruciali sulla vigilanza e le responsabilità riguardanti le autorizzazioni concesse, evidenziando la necessità di un intervento urgente per il ripristino dell’area e la valutazione del danno ambientale causato.

Continueremo a monitorare la situazione, sostenendo il rispetto delle normative e la tutela dell’integrità del nostro territorio. Chiediamo trasparenza e azioni concrete per risolvere questa situazione gravemente compromessa.