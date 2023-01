"No allo spostamento del mercato di viale Nenni a Civitavecchia" • Terzo Binario News

Gli esercenti vogliono rimanere dove sono: “Andare sulla trincea significherebbe chiudere”

Nei giorni scorsi si era affacciata l’ipotesi di uno spostamento del mercatino settimanale del mercoledì di Civitavecchia da viale Nenni – dove si allestisce ormai da decenni – alla trincea ferroviaria, in centro.

Un’idea che non piace affatto ai diretti interessati, che anzi stanno raccogliendo firme per stoppare anzitempo questa eventualità.

“Sono principalmente due i motivi per cui diciamo no – affermano – e riguardano i clienti e la logistica. La logistica perché andare in centro, peraltro su un parcheggio, significa perdere la clientela, non certo acquisirla. Per giunta aumentando la concorrenza. In seconda battuta, il nostro è un mercato di quartiere, con la gente fidelizzata negli anni. Se andassimo via, in pochi ci seguirebbero. Ecco perché – concludono – vogliamo rimanere dove siamo”.