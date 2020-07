No all’istituzione del reato di omotransfobia: a Santa Marinella RestiamoLiberi in piazza - Terzo Binario News

“In queste settimane, da Nord a Sud un popolo si è alzato in piedi per dire “No” al ddl Zan, una proposta liberticida sull’omotransfobia, ora in discussione in Parlamento. Da Milano a Torino, Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Catania ed ora su tutto il litorale romano da Ostia, Fiumicino, Santa Marinella e Civitavecchia continueremo in decine e decine di altre piazze fin quando si ritornerà al buonsenso e alla ragione e questo Governo penserà ai veri bisogni degli Italiani.

Noi di Santa Marinella siamo orgogliosi di essere stati a decine, a cui si sono aggiunte occasionalmente delle persone che hanno condiviso l’iniziativa, ieri sera Presso la Passeggiata a Mare, per dire no a una legge liberticida e anticostituzionale.

E diciamo NO all’istituzione di un nuovo reato, quello di omotransfobia, appunto, che non viene definito dal legislatore, lasciando così enormi spazi a interpretazioni e derive liberticide che colpiranno tutti coloro che si esprimeranno pubblicamente in modo non allineato al politicamente corretto. Il creare una categoria protetta, sulla base dell’orientamento sessuale, è contrario al principio di uguaglianza dei cittadini.

In caso di approvazione del testo, sarà possibile per chi gestisce una palestra vietare, a un uomo che si “sente donna”, l’ingresso nello spogliatoio delle donne? Sarà possibile per un genitore chiedere che il figlio non partecipi ad attività scolastiche inerenti temi sensibili sulla sessualità se sono realtà che gravitano nel mondo cosiddetto Lgbt? Sarà ancora possibile per un sacerdote insegnare la visione cristiana del matrimonio? Sarà possibile dire pubblicamente che la pratica dell’utero in affitto è un abominio o dirsi contrari alla legge sulle unioni civili?

Per tutte queste domande il ddl sull’omofobia ha una sola risposta, NO.

Ecco perché siamo scesi in piazza”.

RestiamoLiberi – Comitato Locale Santa Marinella