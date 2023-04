Nino e Nerone, due dolci cani bisognosi di amore • Terzo Binario News

Nino è un cagnolino maschio di taglia medio piccola e di circa un anno di età.

Nino e stato abbandonato con la mamma, anche lei ospite del rifugio, in un paesino dell ‘Abruzzo. E’ stato catturato e internato in canile. Doveva essere deportato in un canile privato in alta montagna dopo il passaggio al sanitario. Ci è stato segnalato e ora è con noi.

Nino al momento sta scoprendo il mondo, è molto sveglio, intelligente, risponde bene agli stimoli e messo nelle situazioni il tempo di risposta e molto rapido. Ha una tempra alta.

Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia.

Per informazioni e adozione inviate un messaggio WhatsApp di presentazione al 3339521373 oppure 3381658329 oppure scrivete una mail a canilisaronno@gmail.com

Sono Nerone, ho solamente 14 mesi e peso 12 chili.. I miei genitori si sono trasferiti non so dove. E io sono stato abbandonato qui da solo davanti a quella che era la mia casa.. Io mi trovo in Sicilia in provincia di Palermo.. Non è servito a nulla essere un cagnolino pieno di amore , buonissimo e dolcissimo.. Mi hanno abbandonato lo stesso.. Sono molto molto triste adesso, perché ho bisogno di una famiglia e mi sento solo.. Qualcuno mi ha segnalato, e delle brave persone mi hanno portato al sicuro.. Io sono troppo buono e quindi vulnerabile e le signore avevano paura che qualcuno mi potesse fare del male.. Qui i cagnolini come me non sempre sono benvoluti.. Io sono dolcissimo e sano e anche piccolo.. Non disturbo . Ho solo bisogno di tanto amore.. Aiutatemi a trovare una vera famiglia che mi voglia bene..Io sono qui e aspetto, ma fate presto vi prego.

*NERONE* 14 mesi SANO E DOLCISSIMO CASTRATO

VA D’ACCORDO CON TUTTO IL MONDO

HA BISOGNO DI ESSERE AMATO E DEL CONTATTO UMANO. ADESSO SI TROVA IN UN BOX IN PROVINCIA DI PALERMO.. E’ URGENTISSIMO .. DATECI UNA MANO PER TROVARGLI UNA FAMIGLIA . VEDRETE CHE NERONE VI SARA’ RICONOSCENTE PER SEMPRE.

Contatti per Nerone: Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it