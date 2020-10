Niente Halloween a Santa Marinella - Terzo Binario News

In vigore per questa sera l’ultima ordinanza emessa dal sindaco Pietro Tidei

Per quest’anno niente dolcetto o scherzetto. Vietata ogni forma di festeggiamento riferita alla ricorrenza di Halloween nel territorio di Santa Marinella.

È infatti, in vigore per questa sera l’ultima ordinanza emessa dal Sindaco Pietro Tidei che teme si possano creare situazioni di potenziale rischio di contagi, anche tra i più giovani.

“Ho ritenuto, proprio a causa della difficile situazione che stiamo vivendo con il costante incremento dei casi di positività al Covid 19 nel territorio, di dover attuare anche in questa evenienza, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto assoluto di qualsiasi forma di festeggiamento, manifestazione o evento, in qualsiasi forma o tipologia, che possa ricollegarsi alla ricorrenza di Halloween.

Non ci dovranno essere forme di assembramenti o scambio di dolcetti, sia negli spazi all’aperto pubblici e privati, che negli esercizi pubblici. Non sono ammesse nemmeno ovviamente anche nel rispetto del D.P.C.M feste private nelle abitazioni.

I bambini purtroppo quest’anno dovranno rinunciare a rispettare una tradizione, importata in realtà dall’America e dai paesi anglosassoni e non potranno recitare la fatidica frase dolcetto o scherzetto, bussando alle porte di case o entrando nei negozi, come era divenuta usanza durante la notte di Halloween.

Agli operatori commerciali è fatto divieto di porre a disposizione del pubblico caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo.

Ancora una volta mi appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, delle famiglie e dei più giovani, chiedendo una piccola rinuncia necessaria per evitare che all’indomani di una notte di festeggiamenti si debbano pagare le tristi conseguenze in termini di diffusione del virus anche nella nostra cittadina dove, stiamo cercando, in tutti i modi, di rimane sotto il livello di emergenza”.