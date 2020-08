Niente fuochi, bivacchi o campeggi a Ladispoli per Ferragosto - Terzo Binario News

“Ferragosto sia la festa di tutti e l’occasione per vivere le spiagge di Ladispoli all’insegna del rispetto e del sano divertimento”.

Questo l’auspicio, a nome dell’amministrazione comunale, del vice sindaco Pierpaolo Perretta a poche ore dalla notte estiva più attesa.

“Sulle spiagge non è vietato divertirsi ma non si possono accendere falò di nessun genere o campeggiare e bivaccare, come specificatamente previsto dalla ordinanza balneare comunale del 2020. La nostra Polizia Locale, congiuntamente alle Forze dell’ordine, monitoreranno la nostra costa garantendo a tutti un sereno ferragosto. Si ricorda inoltre che sono ancora vigenti le norme sul distanziamento sociale anti covid che, quindi, devono essere rispettate. Buon ferragosto”.