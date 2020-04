Niente bagni sul Litorale: manca il via libera dell'Arpa - Terzo Binario News

Fase 2 o no, sul Litorale c’è solo una certezza: non si può fare il bagno.

A sollevare la problematica è stato il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che a tal proposito ha scritto al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

Infatti nell Bollettino Regionale numero 51 è specificato che “l’inizio della stagione balneare è posticipato in seguito all’emergenza sanitaria”. Quindi per aver eil via libera prima l’Arpa dovrà effettuare i campionamenti nelle zone stabilite, dopodiché si potrà dare il via libera. MA per adesso, rimane il divieto sulle coste regionali.