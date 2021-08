Nidi Ladispoli, un cittadino: "Le graduatorie non escono e da Palazzo Falcone non rispondono né al telefono né alle pec" - Terzo Binario News

Il racconto di un genitore che vorrebbe entrare nelle graduatorie dei nidi di Ladispoli ma a causa della mancanza di personale dentro Palazzo Falcone è tutto fermo.

“Io e mia moglie, volevamo iscrivere nostra figlia ad un asilo nido con graduatoria comunale, del comune di Ladispoli.

Il problema è che le graduatorie non escono e dal comune non rispondono al telefono o a delle pec.

Ad inizio estate c’era stato comunicato che la maggior parte dei dipendenti che se ne occupavano era andata in pensione e ne era rimasta solo una comunale ad occuparsene.

Però quest’ultima è in infortunio e nessuno la sostituisce. Col triste risultato che le graduatorie non escono e non sappiamo se poter usufruire del servizio o meno”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.