Neuroscienze e Alzheimer, Angelo Accardo di Cerveteri protagonista di una nuova sensazionale scoperta • Terzo Binario News

I complimenti della sindaca Elena Gubetti: “A lui, l’augurio di un futuro ricco di nuove e fondamentali scoperte nel campo della ricerca”

Una scoperta sensazionale nel campo delle neuroscienze: un modello cerebrale in 3D per studiare i neuroni, capace di ricreare il vero ambiente cerebrale per capire come si sviluppano e strutturano le reti neuronali.

Una ricerca che potrebbe rivoluzionare il trattamento di malattie neurologiche come l’Alzheimer, il disturbo dello spettro autistico e il morbo di Parkinson.

A condurla, è Angelo Accardo, cittadino originario di Cerveteri, nonché figlio del Consigliere comunale Nicolò Accardo, più volte impegnato in tutta Europa in importanti scoperte e attualmente professore associato presso la Delft University of Technology in Olanda.

A complimentarsi con Accardo, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Al Professor Angelo Accardo i miei più vivi complimenti per questa straordinaria ricerca effettuata e per i risultati raggiunti su un tema delicato e fondamentale come quello delle neuroscienze. L’Alzheimer in particolare è una patologia che colpisce il 5% della popolazione mondiale, una malattia che cancella i ricordi e che condiziona le vite anche delle persone care di chi ne soffre. Una malattia che conosco bene perché mi ha portato via, quando era appena adolescente, il mio nonno paterno. Conosco la sofferenza e le difficoltà che deve affrontare chi si ammala di questa terribile malattia e quanto sia difficile per chi vede cancellare l’identità della persona cara. La ricerca, come in ogni malattia che ad oggi definiamo incurabile, è vitale: grazie allo studio di Angelo e di tanti altri ricercatori come lui, milioni di persone in tutto il mondo potranno avere la speranza di una vita migliore. A lui, originario di Cerveteri e già più volte alla ribalta a livello mondiale per i brillanti obiettivi raggiunti i miei complimenti e l’augurio di un futuro ricco di nuove e fondamentali scoperte”.

Angelo Accardo è docente in un istituto olandese ritenuto tra i migliori al mondo. Selezionato tra i cinque talenti top nel corso dell’evento Leiden European City of Science 2022, ha al suo attivo oltre 40 pubblicazioni. È laureato alla facoltà di Ingegneria Elettronica alla Sapienza di Roma. La sua prima esperienza internazionale di ricerca è stata al Ciclo Sincrotrone di Grenoble, successivamente a Tolosa e attualmente insegna in Olanda. Una curiosità inedita: la prima puntata del 2008 del programma di Piero Angela Super Quark, si basò proprio sugli studi e su una ricerca effettuata da Angelo riguardante la trasmissione di ordini dalla mente ad una mano bionica senza alcun contatto.