Nel sabato delle Palme i lupetti di Cerveteri e Ladispoli corrono a pulire la spiaggia di Torre Flavia • Terzo Binario News

“Il grido di aiuto è stato raccolto! Sabato 28 marzo, presso la spiaggia di Torre Flavia, dalle 10 alle 12, circa quaranta lupetti (da 8 agli 11 anni) si metteranno al servizio della comunità per prendersi cura del loro territorio dandosi appuntamento per ripulire la spiaggia di Torre Flavia con la collaborazione dell’Associazione MareVivo.

A conclusione della mattinata, verrà condiviso il pranzo direttamente sulla spiaggia, vivendo insieme un momento semplice ma significativo di comunità.

Nel primo pomeriggio alle 15 il parroco di Passoscuro Don Valerio De Vita raggiungerà i lupetti sulla spiaggia per celebrare la Santa Messa delle Palme, rendendo ancora più speciale questa giornata di servizio, fraternità e fede. La giornata in riva al mare è stata decisa dal CdA (Consiglio degli Anziani) che ha voluto coinvolgere tutto il branco. I CdA di Cerveteri e Ladispoli hanno quindi lanciato la “Caccia”, trasformando l’esperienza in una vera e propria Missione di Branco: salvare la spiaggia di Ladispoli, raccogliendo i rifiuti e lasciandola più pulita di come l’avevano trovata.

Un’iniziativa nata dall’esigenza di offrire ai lupetti dell’ultimo anno esperienze più vicine alla loro crescita e ai loro nuovi bisogni. Come sempre, nello stile scout, un occhio attento a mantenere un giusto equilibrio tra maschi e femmine. Curiosamente, però, ne è scaturita una situazione opposta nei due gruppi: il CdA di Ladispoli era composto da 1 femmina e 4 maschi, mentre quello di Cerveteri da 4 femmine e 1 maschio. È stato quindi naturale unire le forze e iniziare a camminare insieme abbracciando un progetto ecologico con alcuni obiettivi chiari quali sensibilizzare i lupetti sul tema dell’inquinamento da plastica, soprattutto in mare, educare al rispetto dell’ambiente e alla cura del territorio, sviluppare il senso di responsabilità, servizio e lavoro di squadra, valorizzare la conoscenza del territorio, dal punto di vista ambientale e storico. A rendere tutto ancora più concreto è stato l’incontro, tutt’altro che casuale, con un’esperta ambientalista dell’associazione Marevivo, che ha aiutato i ragazzi a comprendere meglio la situazione. E per non dimenticare che c’è una grande solennità da onorare, Le Palme, c’è già chi tra loro si sta occupando di preparare una cinquantina di ramoscelli d’ulivo da benedire”.

Danila Tozzi