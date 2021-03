Nel Rotary Day la sezione di Civitavecchia dona pasti caldi - Terzo Binario News

Il Rotary di Civitavecchia in occasione del Rotary Day, giorno in cui si celebra la fondazione del Rotary Club avvenuta nel 1905, ha compiuto una nuova opera di volontariato e beneficenza.

Il Rotary ha donato numerosi pasti caldi alle famiglie bisognose di Civitavecchia in collaborazione con i volontari de “Il volontariato promuove la vita”.

“Con questa azione abbiamo voluto unire l’aiuto sociale con l’aiuto al mondo della ristorazione duramente colpita dal virus pandemico” ha spiegato il presidente Antonello Rambotti.

Presente alla “conviviale diffusa” l’assessore ai servizi sociali del comune di Civitavecchia Cinzia Napoli che si è complimentata con il club per le azioni intraprese in questi mesi di pandemia.

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Civitavecchia. Il presidente Rambotti ha ringraziato il Bistrot 34 dell’Hotel San Giorgio per la disponibilità e collaborazione nella riuscita del progetto.