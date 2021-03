Gruppo Civico Indipendente: "Troppi incidenti sulla trincea di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Passa il tempo, passano i mesi, ma, nonostante i nostri accorati e molteplici appelli, tutto sembra sia rimasto come prima e questa sera, l’ennesimo incidente stradale.

Stiamo parlando del parcheggio sulla copertura della trincea ferroviaria, per il quale più volte, questo Gruppo ha segnalato il suo stato di pericolosità.

Appena cala la sera, il buio avvolge la porzione di area compresa tra corso Centocelle e via Bernini, favorendo la possibilità della commissione di reati alla persona, di quelli predatori, nonché il perpetrarsi di atti vandalici sui veicoli lasciati in sosta, ma costituendo pericolo anche per gli stessi conducenti dei mezzi, costretti a camminare al buio più pesto, anche con bambini per mano, con il rischio di essere investiti.

A tal proposito, torniamo a chiedere fortemente la realizzazione di una torre faro, o magari l’installazione di qualche punto luce, che illumini l’area di che trattasi.

La nostra non vuol essere assolutamente una critica, ma la realtà dei fatti di quanto constatato oramai da troppo tempo. Pur comprendendo le difficoltà che oggi sempre più interessano i bilanci delle casse comunali, la sicurezza, viene comunque al primo posto e non solo quella che riguarda la salute pubblica che stiamo vivendo in questo particolare momento storico e che per questo non deve distrarci da altri problemi altrettanto gravi e di fondamentale importanza. Ora, se tutto ciò, dipendesse solamente dalla mancanza o carenza di fondi idonei, ci permettiamo di lanciare il sasso nello stagno e proporre a qualche imprenditore locale che magari ci sta leggendo, di sponsorizzare l’illuminazione minima necessaria. L’intera Città, le sarebbe davvero grata!

Purtroppo però, non c’è solo il pericolo dovuto alla mancanza di pubblica illuminazione, ma anche quello, pure più volte segnalato e sicuramente più facilmente risolvibile, dovuto alla totale assenza di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale di dare precedenza, nel tratto del parcheggio che viene attraversato dalla via Bernini, che va poi ad innestarsi sulla via dell’Unione, tanto che come detto in apertura di questo nostro intervento, anche questa sera si è verificato l’ennesimo incidente stradale.

Incidente che, ci permettiamo di significare, ha costretto, per il suo rilevamento, gli agenti della polizia locale, a lavorare in condizioni a dir poco disagiate a causa della mancanza d’illuminazione e che avrebbe inoltre potuto mettere a repentaglio, anche la loro stessa incolumità e quella dei conducenti dei veicoli coinvolti”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA