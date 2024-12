Nei comuni del Lago parte il progetto Pnrr "Nuova Era – Residenzialità e Autonomia", per autonomia e inclusione di persone con disabilità del Distretto 4-3 • Terzo Binario News

L’iniziativa riguarda i residenti nei comuni di Bracciano, Anguillara, Manziana, Trevignano e Canale Monterano

Sabato 21 dicembre 2024, alle ore 10:30, presso Via Antonio Varisco 11 a Bracciano, si terrà l’inaugurazione ufficiale del progetto PNRR “Nuova ERA – Residenzialità e Autonomia”, un’iniziativa rivoluzionaria nata per offrire percorsi di autonomia e inclusione a persone con disabilità del Distretto 4.3 residenti nei Comuni di Bracciano, Anguillara, Manziana, Trevignano e Canale Monterano.

Il progetto, nato grazie alla co-progettazione tra l’ATI composta da CONSOL Consorzio di Cooperative Sociali e il Centro per l’Autonomia, con il supporto ideativo dell’Associazione Formaementis, insieme all’Ufficio di Piano del Distretto 4.3, segna un risultato storico dopo oltre 30 anni di inattività degli appartamenti di Via Varisco, messi a disposizione dalla Coop. Edilizia Il Trifoglio.

Un risultato storico per l’inclusione sociale

Grazie a un finanziamento del PNRR, il progetto “Nuova ERA” rappresenta un modello di intervento innovativo: 12 persone con disabilità saranno coinvolte in percorsi di residenzialità autonoma e inclusione sociale, attraverso due gruppi appartamento attrezzati per garantire un ambiente accogliente, accessibile e sicuro.

L’iniziativa mira a fornire una risposta concreta alle esigenze di autonomia delle persone con disabilità, promuovendo la loro partecipazione attiva nella comunità e favorendo l’acquisizione di competenze per una vita indipendente.

La scelta della co-progettazione

Questo risultato è stato possibile grazie alla co-progettazione, un metodo innovativo che ha visto il coinvolgimento diretto di tutti gli attori interessati – istituzioni, cooperative sociali e associazioni del territorio – nella costruzione di un percorso condiviso.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Inclusione e Accoglienza del Comune di Bracciano, Massimo Guitarrini, ha sottolineato:

“La co-progettazione ha permesso di avviare un cambiamento significativo atteso da anni negli appartamenti di Via Varisco, creando una sinergia virtuosa tra i Servizi e il Terzo Settore del territorio. Questo strumento, scelto come approccio innovativo, rappresenta il nostro impegno a valorizzare l’associazionismo e la cooperazione sociale locale. Crediamo fermamente che queste realtà, in collaborazione con le amministrazioni, possano garantire una continuità di interventi e risposte efficaci ai bisogni della comunità. Questo progetto dimostra che, lavorando insieme, è possibile trasformare le sfide del passato in opportunità concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e promuovere una società più inclusiva.”

L’evento di inaugurazione

Durante l’inaugurazione, verranno presentati gli spazi completamente rinnovati e i servizi che saranno offerti alle persone coinvolte. Interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, del Distretto 4.3 e delle realtà partner del progetto.

L’incontro sarà un’occasione per scoprire da vicino il valore di questa iniziativa e comprendere come essa possa diventare un modello replicabile sul territorio.

Un impegno per il futuro

Il successo del progetto “Nuova ERA” ha già portato all’intercettazione di ulteriori 715.000 euro di fondi PNRR, che permetteranno di ampliare l’iniziativa ad altre 12 persone con disabilità, dimostrando la forza e l’efficacia di un approccio basato sulla condivisione e sull’innovazione.

L’amministrazione invita a partecipare a questo evento simbolo di una nuova stagione per l’inclusione sociale e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Dettagli dell’evento:

Quando: Sabato 21 dicembre 2024, ore 10:30

Dove: Via Antonio Varisco 11, Bracciano

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio di Piano del Distretto 4.3.

Tel: 06 99816361

Tel: 06 99816353

Email: distretto@comune.bracciano.rm. it