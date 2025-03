A I Terzi corso gratuito Blsd per adulti e pediatrico della Protezione Civile Comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 30 marzo alle ore 09:00 presso la Base operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri. Il Sindaco Elena Gubetti: “Proseguono le iniziative per formare e sensibilizzare la popolazione. Defibrillatori già presenti in molte zone sensibili: nel 2021 ne consegnammo uno per ogni Istituto Scolastico di Cerveteri”

Una mattinata di informazione, formazione e prevenzione. Si svolgerà domenica 30 marzo a partire dalle ore 09:00 presso la Base operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri di Via Casetta Mattei a I Terzi, il corso Blsd per Adulti e Pediatrico gratuito e aperto a tutta la popolazione.

“Prosegue l’impegno della Protezione Civile comunale e della nostra Amministrazione nel sensibilizzare e nel formare la popolazione alle manovre e alle attività di primo soccorso in caso di situazioni di emergenza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ce lo hanno dimostrato le recenti cronache, sia nazionali che locali, quanto sia fondamentale e di vitale importanza intervenire con prontezza e conoscenza. Proprio durante il Consiglio comunale di ieri infatti, abbiamo ringraziato ed encomiato pubblicamente un nostro giovane concittadino, il Dottor Gaspare De Santis, un infermiere professionista che nei giorni scorsi ha salvato la vita ad un signore colpito da un malore in strada. Non ci fosse stato Gaspare, probabilmente l’arrivo dell’ambulanza non sarebbe servito più a nulla. Questa è la testimonianza che tutti possono salvare la vita di una persona, ma per farlo bisogna essere preparati ed è per questo che con la nostra Protezione Civile, con il Funzionario Renato Bisegni, da tantissimi anni svolgiamo attività di formazione in tutto il territorio ed in particolar modo nei luoghi più sensibili, centri di aggregazione e scuole”.

“Il corso di formazione di domenica 30 marzo – aggiunge il Sindaco – è completamente gratuito per la cittadinanza. Sono disponibili fino ad un massimo di 25 posti e per iscriversi sarà sufficiente contattare il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Solamente lo scorso anno, sono state svolte sette iniziative analoghe e tante altre se ne svolgeranno nei prossimi mesi. Un impegno importante portato avanti dai Volontari della nostra Protezione Civile, un gruppo altamente qualificato e competente: basti pensare che ognuno di loro svolge continui corsi di miglioramento e perfezionamento nelle attività di primo soccorso e che sono loro, muniti di defibrillatori e di tutta la strumentazione necessaria, acquistata tra l’altro grazie all’ottenimento di fondi della Regione Lazio da parte del nostro Comune, a svolgere il servizio di assistenza sanitaria in tutti i grandi eventi della nostra città”.

“Sempre sul tema delle attività di formazione – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – nel corso del Consiglio comunale di ieri, come maggioranza abbiamo votato in maniera unanime una mozione che chiedeva all’Amministrazione comunale di mettere in atto una serie di iniziative per rendere Cerveteri una città cardio-protetta: si tratta di attività sulle quali da sempre siamo estremamente sensibili e sulle quali da sempre lavoriamo facendo fatti concreti, come i corsi aperti alla popolazione e i defibrillatori che in più occasioni abbiamo donato a scuole e luoghi sensibili”.

“Ricordo inoltre – prosegue il Sindaco Gubetti – che ogni scuola della nostra città è dotata di un defibrillatore: era il dicembre del 2021 infatti quando la Turigest, ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica della nostra città, donò 4 defibrillatori pediatrici agli Istituti comprensivi di Cerveteri”.

Le iscrizioni al corso sono aperte da lunedì 24 marzo e sarà possibile aderire fino alle ore 12:00 di venerdì 28 marzo. Saranno prese in considerazione ed inserite nell’elenco dei partecipanti le prime 25 pervenute all’indirizzo di posta elettronica renato.bisegni@comune.cerveteri.rm.it. Per ogni ulteriore informazione o necessità, è possibile rivolgersi al personale di Protezione Civile presente presso il Polo di Via del Lavatore n.3.