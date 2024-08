Nati per Leggere arriva alla conclusione • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa la chiusura di Nati per leggere… Al mare, le letture a bassa voce per famiglie e bambini da 0 a 6 anni che, per il settimo anno, si sono svolte tutti i giovedì mattina a partire dal mese di luglio presso lo stabilimento Columbia Beach di Ladispoli.

Anche quest’anno abbiamo trascorso un’estate all’insegna dei nostri amici libri, che ci hanno fatto compagnia in tanti modi diversi: raccontandoci storie di cieli stellati, facendoci giocare e creare con la magia della parole, apprezzare la diversità e la bellezza di tutti i colori, festeggiare ricorrenze insolite e… ridere a crepapelle!

Tanti incontri unici e bellissimi, ricchi di sorprese e di colpi di scena, in cui abbiamo viaggiato con la fantasia, ma rimanendo sempre seduti all’ombra dell’accogliente piazzetta del Columbia.

Ed ora… non ci resta che darci l’ultimo appuntamento di questa estate 2024: ci vediamo giovedì 29 agosto alle ore 10:00, sempre e rigorosamente allo stabilimento Columbia Beach di Ladispoli, via Regina Elena 27.

Loredana Simonetti e le nostre fantastiche lettrici del gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca di Ladispoli ci stupiranno con le letture dal titolo: “Favole e controfavole”, accompagnate dalla dolce musica del pianoforte di Claudia Simonetti.

E come sempre vi aspetta una sorpresa finale… anzi, più di una sorpresa!

Sarà quindi una bellissima festa per grandi e piccini. Non mancate!