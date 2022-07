"Nati per leggere al mare...in musica", giovedì a Ladispoli appuntamento per i bambini • Terzo Binario News

Continua l’iniziativa della biblioteca comunale “Impastato”

Continuano con successo gli appuntamenti di Nati Per Leggere al Mare, tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso lo stabilimento Columbia Beach di Ladispoli.

Per il terzo incontro vi abbiamo preparato una sorpresa: NATI PER LEGGERE AL MARE…IN MUSICA!

Come già successo gli scorsi anni ci verranno a trovare due grandi amiche della Biblioteca: Claudia Simonetti con il suo pianoforte e Chiara Politano con il suo violino.

Il suono di questi straordinari strumenti accompagnerà Loredana nelle letture dal titolo Un giorno diventerò: attraverso le favole e la musica scopriremo insieme le tante trasformazioni che ciascuno di noi compie per crescere.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza come questa con i vostri piccoli!! Il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, può essere sia un momento divertente da trascorrere insieme, sia uno spazio condiviso di riflessione e di ascolto che avvicina genitori e figli e pone le basi per la crescita di futuri lettori.

La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”, Via Caltagirone snc

06/99231672

Vi aspettiamo…al mare ed in Biblioteca!