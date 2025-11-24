Natale si avvicina, i primi appuntamenti della Pro Loco Civitavecchia • Terzo Binario News

Al via la programmazione natalizia della Pro Loco cittadina.

Si parte con il concorso on line “Il mio Presepe”. L’iniziativa fotografica, giunta alla III edizione, è aperta a tutti con partecipazione gratuita. È sufficiente inviare una sola fotografia del presepe realizzato nella propria abitazione o nel proprio negozio, all’indirizzo mail tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 12,00 del giorno 23 dicembre p.v. specificando l’oggetto “concorso on line il mio presepe”. Ogni partecipante può registrare una sola opera.

Insieme alla foto, l’autore dovrà indicare, pena l’esclusione, il proprio nome e cognome e il contatto telefonico, inviare una descrizione dell’opera e l’autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine. Le foto pervenute saranno postate dalle ore 16,00 dello stesso 23 dicembre sulla pagina FB della Pro Loco di Civitavecchia. Saranno premiate le tre foto che avranno ricevuto più “like” conteggiati dal momento della pubblicazione fino alle ore 17,00 del 4 gennaio 2026. I nomi dei tre vincitori saranno resi noti il 6 gennaio 2026, festa dell’Epifania, con un comunicato sulla pagina FB della Pro Loco.

Per la foto più votata il premio consisterà in una cena per due persone in un ristorante cittadino. Agli autori della seconda e terza foto classificata andrà una confezione di prodotti enogastronomici del territorio. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Un altro appuntamento è intanto previsto per sabato 6 dicembre alle ore 16. Si tratta di un’attività laboratoriale a tema natalizio rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Dopo il laboratorio, ai piccoli partecipanti verrà offerta una golosa merenda di altri tempi a cura della Lady Chef Patrizia Manunza.

“Come sempre il periodo natalizio ci vede impegnati in tante manifestazioni – dichiara la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – Oltre i primi appuntamenti sopradescritti, stiamo lavorando per il nostro tradizionale presepe vivente “Seguendo la Cometa” e ancora tanto altro. L’invito per tutti è seguire la pagina FB della Pro Loco e per le info contattare il n. 3513440202”.

