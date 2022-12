Natale, i due spettacoli della Compagnia teatrale RDL fanno tappa a Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Viterbo • Terzo Binario News

Il 21 andrà in scena al Traiano dopo le tre repliche all’aperto del 20. Il 23 appuntamento alla Chiesa di San Giuseppe della città rivierasca, il 26 sarà ad Allumiere, il 27 al teatro dell’Unione

Dopo il successo ottenuto con l’anteprima nazionale di Mohican, original musical, che ha esordito nell’ottobre scorso al Teatro Leo Amici nuovi impegni attendono la Compagnia teatrale RDL, e l’autore e regista Carlo Tedeschi che la guida da oltre 30 anni. Protagonisti i musical a tema per le feste natalizie, produzioni del Teatro Leo Amici in collaborazione con Compagnia RDL.

Ha debutato, infatti, il 10 dicembre il riallestimento 2022 dello “Show di Natale”, in anteprima al Teatro Amici del Lago di Monte Colombo, prima che Compagnia riminese e regista si spostino nel Lazio dove sono previste numerose date con spettacoli che contribuiranno ad arricchire il clima natalizio.

A Civitavecchia il 20 dicembre andrà in scena “Notte di Natale 1223” che sarà proposto all’aperto per garantire al pubblico la massima partecipazione, con tre repliche consecutive; il 21 dicembre invece lo “Show di Natale” arriverà al Teatro Traiano di Civitavecchia, in programma alle ore 21.

A Santa Marinella il 23 dicembre sarà proposto il musical “Notte di Natale 1223” sul sagrato della parrocchia San Giuseppe.

Si prosegue il 26 dicembre con la rappresentazione di “Notte di Natale 1223” nella piazza di Allumiere. Infine il 27 dicembre, lo “Show di Natale” sarà sul palco del Teatro dell’Unione di Viterbo.

I circa 40 performer della Compagnia RDL, che avevano già ammaliato il pubblico della zona nel settembre scorso con “Lo spettacolo di Cabaret” e “Un bacio a Civitavecchia”, torneranno così sui palcoscenici e nelle piazze con spettacoli che nel tempo hanno ottenuto il consenso del pubblico ma che parallelamente, sono dedicati allo spirito natalizio più vero e sentito.

FOCUS SUGLI SPETTACOLI

“Show di Natale” arrivano gli angeli ed è subito festa! Nello “Show di Natale” accadono cose che ammaliano, affascinano, incredibili ma che poi lasciano il tempo per pensare. Un gruppo di angeli, in un luogo non ben definito, si stanno annoiando… «Nessuno pensa più a noi» si lamentano… «Se fanno il presepe, se lo fanno, ci lasciano lì, sulla capanna, ad ali spiegate… Solo Babbo Natale è in auge…» Dovranno “mascherarsi” (confondendo il Natale con il Carnevale) da elfi, fatine, gnomi e folletti… Così scenderanno sulla Terra, parteciperanno, in una piazza del mondo, all’atmosfera natalizia e si stordiranno con il vin brûlé, le castagne, lo zucchero filato e le canzoni del Natale cantate da un coro di giovani. Il bianco, gli angeli, un paesaggio incantato, la Regina delle Nevi e Babbo Natale sono i protagonisti che assisteranno anche ad una coinvolgente ed irresistibile versione rock dell’Hallelujia di Leonard Cohen riarrangiata magistralmente dal musicista Emanuele Tedeschi.

“NOTTE DI NATALE 1223″ ovvero quando Francesco ideò il primo presepe vivente”: la Natività è in musical! La particolarità: lo spettacolo, tratto da una poesia di Carlo Tedeschi, ha debuttato nel 1996 nella versione da 20 minuti “Un vagito nella notte”. Nel 2003 Tedeschi inserisce la figura di San Francesco e lo trasforma in un vero e proprio musical in due tempi in cui si rappresenta ciò che avvenne la notte di Natale del 1223, quando San Francesco insieme all’amico Giovanni, diede vita al primo presepe vivente istituendone così la tradizione. La messa in scena è a cura dell’ACSD “Danza e Musical” che coinvolge artisti professionisti e giovani allievi delle sue varie sedi in Italia. Cantanti, attori e ballerini si alternano sul palcoscenico dando vita ad una coinvolgente rappresentazione. Musiche originali di Stefano Natale e le coreografie di Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi. Il musical mette in evidenza alcuni passaggi della vita di san Francesco e della sua personalità. Nella prima parte dello spettacolo si assiste al bellissimo rapporto che egli ha col proprio angelo custode il quale lo accompagna e lo guida, la vita di fraternità coi propri compagni, la condivisione del cibo ma anche momenti di liricità e di intenso misticismo. Vedremo Francesco tra i lebbrosi ai quali, il poverello, porta sollievo e conforto.Nella seconda parte del musical, Francesco farà rivivere la notte di quel Natale mentre l’angelo, messaggero di Dio, parla al cuore degli uomini determinandone una conversione di vita.