La Fiadel all'attacco della Confcommercio Civitavecchia su Csp: "Parlano senza essere parte del tavolo" • Terzo Binario News

“Facciamo molta difficoltà a capire a quale titolo Confcommercio che è un’organizzazione datoriale dei commercianti, che non risulta firmataria di nessuno dei contratti collettivi applicati nella partecipata, intervenga a gamba tesa manifestando la propria contrarietà all’attuazione della delibera 78 del 2020 adducendo motivazioni, a nostro parere, prive di fondamento.

L’importo che dovrebbe essere trasferito alla partecipata sono ristori COVID ed altre somme dedicate per il mantenimento del patrimonio della società la cui erogazione era stata sospesa durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

Tali somme, sono inserite nel bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio Comunale, regolarmente impegnate e vincolate a favore della partecipata e non utilizzabili per altri scopi.

Inoltre la proposta di delibera all’esame del Consiglio Comunale ha avuto il nullaosta da parte dei revisori dei conti e del controllo analogo.

È la prima volta che un’organizzazione datoriale firmataria di contratti collettivi in settori diversi da quelli applicati in CSP assuma una posizione di questo genere nei confronti di una società iscritta ad altre organizzazioni datoriali di Confindustria (per i ccnl applicati).

È una situazione che francamente abbiamo difficoltà a capire. Magari sarebbe stato più pertinente da parte dell’associazione di categoria un intervento volto ad un miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, della raccolta rifiuti nonché del decoro urbano che hanno un influenza notevole sul commercio.

A questo punto ci chiediamo qual è l’obiettivo che Confcommercio vuole raggiungere con questo intervento ?

Lo scioglimento della società?

La riduzione dei servizi pubblici?

La riduzione del personale?

Attualmente CSP impiega circa 327 persone con gli interinali e il portierato supera le 400 unità. Ammesso che una parte dei posti di lavoro venissero meno sarebbe certamente uno shock per l’economia cittadina già provata da due anni di Pandemia forse i negozi di alimentari e supermercati non ne hanno risentito molto ma tutte le altre attività commerciali di altri settori merceologici come l’abbigliamento, i gommisti, ricambi per auto e moto, ristoranti, bar ecc. Poi se alla pandemia aggiungiamo l’inflazione, il caro carburanti, il caro energia, l’aumento delle mate prime che già stanno falcidiando tutte le attività in una città come Civitavecchia quale sarà l’impatto nei confronti del commercio se 400 o 200 persone perderanno lo stipendio e di conseguenza non potranno più spendere?

Sicuramente tutto ciò porterà ad un aggravamento della crisi delle attività commerciali ed a una riduzione dei servizi pubblici a favore dei cittadini più deboli e delle imprese.

Ricordo alla Confcommercio che il trasporto pubblico locale è di pertinenza delle persone anziane, dei fragili e di coloro i quali sono privi di mezzi personali di trasporto perché non hanno disponibilità finanziarie necessarie per acquistarli e assicurarli. Pertanto alla luce delle ragioni espresse dalla scrivente O.S. si invita Confcommercio a riflettere sulle ricadute negative sull’economia cittadina della posizione assistenza da codesta associazione.

Il coordinamento Roma nord