Nasce il tavolo delle Associazioni archeologiche di Cerveteri • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti incontra in Sala Giunta i volontari delle associazioni. Tra le proposte l’utilizzo del Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro

“Promuovere il territorio in maniera coordinata rafforzando la sinergia tra Amministrazioni e realtà di volontariato per rendere sempre più fruibile il patrimonio archeologico e naturalistico di Cerveteri”. Con queste intenzioni il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme all’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, ha incontrato in Sala Giunta le Associazioni di Volontariato Archeologico di Cerveteri.

“Il lavoro costante svolto dalle Associazioni nella tutela e nella promozione del patrimonio archeologico nonché sito Unesco della nostra città rappresentano oramai da tantissimi anni un punto di forza straordinario – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – ho tenuto ad incontrare ieri i volontari, per mettere in rete le esperienze maturate negli anni e creare insieme iniziative con l’obiettivo comune della valorizzazione e promozione del nostro incredibile patrimonio”.

“Il volontariato organizzato all’interno della Necropoli della Banditaccia di Cerveteri rappresenta un caso unico a livello Nazionale: la partecipazione attiva della comunità ha consentito di riportare alla luce, con un lavoro di anni, intere aree del sito non più fruibili, mettendo a sistema un vero e proprio programma di valorizzazione. Le 5 associazioni che negli anni ci hanno restituito la fruizione di uno straordinario patrimonio sotto l’occhio attento degli enti preposti alla tutela deve essere un esempio virtuoso di come ognuno di noi può prendersi cura della nostra città. Al fine di rendere sempre più proficua ed efficace la loro azione – ha proseguito il Sindaco Gubetti – ho avanzato loro, in collaborazione con Artemide Guide, realtà storica nell’accoglienza turistica a Cerveteri, alcune proposte. Tra queste, la nascita di un tavolo permanente delle Associazioni archeologiche, luogo di condivisione di esperienze, di dibattito e di proposte, la stesura di un calendario di eventi condiviso, al fine di evitare possibili sovrapposizioni di iniziative sia dell’Amministrazione che delle associazioni stesse e infine la possibilità per loro, di utilizzare il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro per promuovere le attività delle varie associazioni, sperando così di sensibilizzare nuove persone al mondo del volontariato archeologico”.

“Insieme a tutte loro, e grazie anche all’eccellente lavoro del Parco Archeologico nella figura del Direttore Vincenzo Bellelli – conclude il Sindaco Gubetti – continueremo a lavorare per far crescere il nostro territorio nella sua vera vocazione che è quella turistica. Sin da ora, a tutti i volontari delle associazioni il mio augurio di un ottimo e proficuo lavoro per il territorio, per Cerveteri e per il nostro immenso e unico patrimonio archeologico”.