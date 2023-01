Nasce il Comitato Pro Stadio Roma • Terzo Binario News

“Siamo nati tramite i social e contiamo già diverse centinaia di attivisti, molti residenti nella zona dove verrà edificato.

Il nostro impegno è quello di far conoscere il progetto agli scettici e convincere ognuno di noi più persone possibili sul progetto dello Stadio” dichiarano dal Comitato Pro Stadio Roma.

“Il parere favorevole della conferenza dei servizi ha ridato entusiasmo ad una città che dopo il capitolo Tor di Valle sembrava rassegnata allo status quo, ad una città dove è impossibile realizzare progetti importanti e dove un rudere di amianto come l’ippodromo di Tor di Valle può bloccare la riqualificazione di un grandissimo quadrante di Roma. L’aria è cambiata.

La politica sembra voglia finalmente fare la sua parte. Il progetto dello Stadio a Pietralata è un’occasione economica, urbanistica e sociale unica per la città di Roma e che da prestigio non solo al quartiere attorno a Quintiliani ma a tutto il Quarto Municipio e dintorni. Sappiamo che oltre a noi c’è un piccolo comitato contrario allo Stadio che basa la sua attività sulla disinformazione.

Chi non vuole lo Stadio è in malafede e mira a salvare baracche, sfasciacarrozze e degrado. Ci sono ancora aspetti da approfondire come la coesistenza con le edificazioni che realizzerà FS a ridosso della ferrovia, già concesse con la delibera Anello Verde dalla precedente amministrazione, di cui ad oggi sembra non si tenga conto. Aspetti che comunque se chiariti possono solo impreziosire l’intervento e il beneficio per la collettività” concludono dal Comitato.