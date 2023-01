Quasi un kg di "erba" in casa: 44enne arrestato dai Carabinieri a Montalto • Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tuscania e della Stazione di Montalto di Castro, dopo una lunga serie di indagini ed appostamenti, in particolare nel periodo delle feste natalizie e di fine anno per contrastare i furti in appartamento e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato del luogo, 44enne, trovato in possesso di circa nove etti di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, in parte già suddivisa in dosi ed altra ancora in panetti.

L’operazione, condotta anche all’interno dell’abitazione, ha consentito di rinvenire una macchina sottovuoto e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, destinate ad essere immesse sul mercato durante le festività, soprattutto da numerosi giovani consumatori del posto.

Questi, nei primi giorni dell’anno e con l’approssimarsi del ponte dell’Epifania, sempre a Montalto di Castro, i Carabinieri hanno fermato un altro pusher del luogo, di 38 anni, trovato in possesso di 30 grammi di “marijuana” ed uno di “hashish”.

Al termine del controllo, l’uomo è stato denunciato per il reato di spaccio alla competete Autorità Giudiziaria e rimesso in libertà.

