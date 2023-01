Aperto il tesseramento del Pd di Ladispoli • Terzo Binario News

“Il Circolo del Partito Democratico di Ladispoli “Luciano Colibazzi” informa che è attivo il tesseramento PD per l’anno 2022/2023.

Con data di scadenza fissata per il 31 gennaio 2023, chiunque voglia iscriversi può farlo online, sul sito del Partito Democratico, oppure recandosi presso i locali del circolo, ubicati in Via Odescalchi n.57, tutti i fine settimana, sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Sarà un tesseramento particolare, chiamato a ridare nuovo senso partecipativo ad un Partito impegnato in un percorso congressuale che ha come obbiettivo il rilancio dell’azione politica, suo e del campo progressista.

Un percorso che anche grazie a vostro aiuto, e di tutti coloro che vorranno impegnarsi attivamente, potrà essere affrontato nel modo migliore, per tornare a guardare il mondo, con lo sguardo rivolto al futuro, con gli occhi della speranza.

Iscrivetevi al Partito Democratico, con voi tutto sarà possibile”.

Partito Democratico Ladispoli