Myriam Tofi vince i 3000m al Trofeo Liberazione • Terzo Binario News

L’esponente della Tirreno Atletica Civitavecchia seguita dalla compagna di squadra Asia Bernardini

Al Trofeo Liberazione brilla la stella di Myriam Tofi che vince la gara dei 3000m in 10’22”03. Dietro di lei è medaglia d’argento la compagna di scuderia Asia Bernardini che chiude in 10’30”35 che le vale come record personale. Sono i risultati di spicco dei portacolori della Tirreno Atletica Civitavecchia.

Si è disputata l’edizione numero 75 della kermesse – nell’occasione spostatasi a Tivoli – considerata dal mondo podistico il momento dell’apertura della stagione in pista. La festa dell’atletica romana ha visto in gara tanti atleti della Nazionale azzurra oltre alla presenza del presidente regionale Fabio Martelli e la famiglia di Andrea Barberi, a cui è stato dedicato il Memorial per la prima volta.

Fra le fila civitavecchiesi ci sono stati diversi risultati prestigiosi: argento e tempo minimo per i campionati italiani Allievi rimandato per un solo centesimo per Gabriele Cecchetti che ha corso i 200m.

I compagni di squadra Filippo Masoni, Joel Calbi, Alessio Mangano, Dario Brizi e Alessio Gabella hanno affrontato la curva dovendo fare i i conti con il vento. Aurora D’Onorio al primo anno di categoria ha segnato il record personale ed Eleonora Restivo ha fatto il suo esordio.

Al giro di pista da 400m hanno corso Alessio Feuli, Riccardo Vanzetti, Federico Ubaldi, Marco Borghini, Simone Spurio, Tommaso Muneroni, Vincenzo Franzese e Sara Pontani. Dice il presidente biancazzurro Claudio Ubaldi: «Sono arrivati numerosi risultati, tutti di rilievo.

Ci siamo presentati al “Liberazione” con 40 atleti/gara che non hanno certo deluso le aspettative, sfoderando prestazioni notevoli sfociate in numerosi record personali. Ora si entra nel vivo della stagione, con un mese di maggio veramente impegnativo per tutte le categorie».

Nelle distanze lunghe, bene sugli 800m Matteo Testi, Daniele Soresina, Annalisa De Fazi e Consuelo Giovagnoli. Gioele Romiti e Leonardo Dolci hanno corso i 3000m, buon test per loro in vista dei 10.000m dell’imminente campionato italiano di Potenza. Infine nel trofeo Liberazione giovanile, fra i Cadetti tanti i record personali e il capofila del gruppo Lorenzo Aradis ha conquistato un bronzo nei 1000m e stessa gara per Chiara Fanelli. Nei 300m Viola Riccetti si è piazza fra le sei medagliate della categoria U16.