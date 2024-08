Musica, il "Daniela Barra Trio" di scena a Bracciano e a Tolfa • Terzo Binario News

E’ stato già applaudito al TolfArte appena concluso, ma il neonato “Daniela Barra Trio” ha in serbo altri appuntamenti a Tolfa e non solo.

Il trio è un incontro di artisti uniti dalla passione per le atmosfere retrò: grandi melodie come “Smoke gets in your eyes”, “All of me”, “Fly me to the moon” si alternano a brani che evocano New Orleans come “When I get high I get low” o melodie messicane e un pizzico di bossa nova.

Con la poliedrica cantante che interpreta brani in francese, inglese e spagnolo italiano, alla chitarra solista e armonica ci sono Giuseppe Fontana, romano, con la passione per il blues e fondatore del gruppo, e Albert Gadomski, alla chitarra ritmica, musicsta oriolese da sempre influenzato dalle ritmiche afro-cuban, creole e caraibiche del jazz delle origini: è lui a curare la scelta di parte dei brani.a

In una serata Daniela Barra Trio dà luce ad icone quali Billie Holiday, Peggy Lee, Edith Piaf , Frank Sinatra , Sara Voughan, Bruno Martino, Fred Bongusto…e tanti altri.

I prossimi appuntamenti sono all’Ohana Club di Bracciano, venerdì 9 agosto, alle 21 sulla terrazza panoramica. e al Blue Moon di Tolfa, con Note di Stelle, sabato 10 Agosto, apericena ore 19.30. E ancora 24 agosto Johnny Fox Pub&restaurant di Trevignano e il 31 Ciccio e l’Aristogatta di Anguillara.