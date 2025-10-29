Cimitero di Santa Marinella, orario continuato il 2 novembre • Terzo Binario News

In occasione della ricorrenza del 2 novembre, il Comune informa che l’apertura del Cimitero osserverà il consueto orario di apertura continuato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e resterà chiuso il lunedì.

“Si avvicina il 2 novembre, la giornata dedicata a commemorare i cari scomparsi- afferma il sindaco Pietro Tidei- In vista di queste giornate di particolare significato, vogliamo rassicurare che le aree cimiteriali sono mantenute e conservate con la massima cura, confermando l’attenzione costante che durante tutto l’anno viene riservata al luogo sacro”, conclude Tidei.

““Il cimitero rappresenta un luogo della memoria collettiva, che merita cura e attenzione costante- sottolinea il consigliere con delega ai servizi cimiteriali Alessio Rosa- Il cimitero comunale è sempre mantenuto in condizioni di pulizia e decoro grazie alla programmazione regolare degli interventi. E per questo ringrazio , a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, il personale impegnato all’interno del cimitero. Aggiungo inoltre — termina Rosa- che, in questa occasione, non si è reso necessario intervenire sugli orari di apertura, perché già da tempo abbiamo deciso di mantenere aperto in modo continuato per consentire un accesso più agevole a tuti i visitatori”