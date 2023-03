Muratore trovato morto in un appartamento, giallo a Torpignattara • Terzo Binario News

Sul corpo nessun segno di violenza, disposta l’autopsia

Giallo a Roma per la morte di un muratore, trovato privo di vita all’interno di un appartamento in zona Torpignattara dove stava lavorando per una ristrutturazione.

Il corpo è stato ritrovato da un collega. Trentanovenne, di Roma, non riportava segni di violenza evidenti. Per questo, il corpo sarà ora sottoposto ad autopsia.

Al momento, l’unica ipotesi percorsa è quella del malore.

Il corpo è stato ritrovato subito dopo le 17 di ieri, martedì 28 febbraio.

Inutili i soccorsi, non è rimasto altro che constatare il decesso.

A riportare la notizia, è il quotidiano romano online Roma Today.