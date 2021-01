Municipio V: programma integrato Casilina-Tor Tre Teste, opere pubbliche e servizi - Terzo Binario News

Al via al Programma Integrato Casilina-Tor Tre Teste. La Giunta capitolina ha approvato il programma che punta a realizzare diversi interventi di tipo ambientale, di sistema insediativo, di servizi, di infrastrutture e mobilità sostenibile così come concordato in sinergia con il V Municipio.

Gli interventi di tipo ambientale mirano prevalentemente a garantire la massima accessibilità al sistema di corridoi naturalistici presenti nel settore orientale della periferia di Roma, territori di rilevanza culturale e paesistica connessi che formano tra loro una rete ecologica dagli importantissimi valori ambientali, naturalistici, e culturali; gli interventi sul tessuto insediativo puntano alla razionalizzazione e alla sostituzione del patrimonio edilizio dismesso anche attraverso l’inserimento di mix funzionali innovativi; gli interventi sul sistema dei servizi sono indirizzati sia a garantire un incremento della dotazione dei servizi pubblici di livello locale sia a fornire servizi a scala territoriale più ampia. Infine, gli interventi sul sistema infrastrutture e mobilità sostenibile puntano alla valorizzazione e al potenziamento dell’accessibilità del sistema della fermata metro C Torre Spaccata con particolare attenzione all’intermodalità e all’adeguamento della viabilità esistente anche in collegamento con il programma vicino del PRINT Alessandrino.

Diverse le opere pubbliche previste, tra cui:

– via della stazione di Torre Spaccata – nuova viabilità con pista ciclabile tra via di Tor Tre Teste e via Vincenzo Tineo;

– ristrutturazione via di Tor Tre Teste;

– adeguamento di via della Bella Villa e via di Casa Calda fino a via Francesco Bonafede;

– nuova viabilità locale tra via di Tor Tre Teste e via della stazione di Torre Spaccata;

– parcheggio pubblico;

– ristrutturazione di via Casilina tra via Cugini e via di Tor Tre Teste con pista ciclabile;

– svincolo via Casilina – via di Tor Tre Teste

– verde attrezzato con percorso ciclopedonale tra via Marchesetti e il Parco della Musica con nuova piazza di Tor Tre Teste.

“E’ fondamentare portare a termine questi programmi perché la città va considerata come un sistema equilibrato dove gli interventi privati contribuiscono alla definizione di un interesse pubblico generale. Questi strumenti sono stati pensati proprio per costruire la qualità degli spazi pensati nel loro contesto a partire dai bisogni dei cittadini. Fondamentale anche in questo caso il lavoro con il Municipio V, che ha raccolto gli indirizzi della partecipazione e ha curato l’armonizzazione degli obiettivi con le aspettative dei quartieri limitrofi. Interventi anche piccoli diventano così parte di una visione generale, di reti di relazioni, di connessioni ambientali e naturalistiche, di spazi pubblici. Ambiti caratterizzati dalla presenza di edifici produttivi dismessi, come nel caso di Tor Tre Teste, vanno ripensati con servizi, mobilità e spazi pubblici che restituiscano ai luoghi vivibilità e relazioni”, dichiara l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.