Municipio II, Fabiano: "Situazione rifiuti gravissima a Roma" - Terzo Binario News

“Tutti i centri per raccolta dei rifiuti della Capitale sono saturi e centinaia di mezzi adibiti al servizio di ritiro sono pieni e in attesa di scaricare. A Malagrotta e nello stabilimento di Via Cicogna le file di furgoni in attesa superano il chilometro. Nel frattempo, restano bloccati i servizi di raccolta: tornano così le discariche sotto casa o all’interno degli spazi condominiali”. Così in una nota l’Assessore all’Ambiente del Municipio Roma II, Rino Fabiano.

“Nell’esercizio delle mie funzioni ho il dovere di informare tutti i cittadini e le cittadine di questa drammatica gestione, oltre ad attribuire le responsabilità alla Sindaca e all’Amministratore Unico di Ama che, solo qualche giorno fa, dichiaravano guerra ai cosiddetti “fannulloni”, spostando l’attenzione dall’imponente problema che si sta presentando”.

“Vogliamo essere informati sulle questioni centrali per il rilancio dell’azienda e il ripristino di una efficiente gestione del servizio cui è deputata. Vogliamo parlare delle 900 assunzioni annunciate entro il 2024, vogliamo avere dettagli su come e quando saranno spesi gli 800 milioni di euro annunciati dalla Sindaca per il rilancio di Ama!Solo nel nostro Municipio, a seguito della chiusura dell’appalto con SARIM, ristoranti, commercianti, bar e pub sono costretti a riversare per strada i rifiuti poiché nessuno li viene a raccogliere. Proprio ora che hanno cominciato a riaprire e tornare al proprio lavoro”.

“Vogliamo parlare di quando verrà ripristinato il servizio? Nel nostro territorio è stato inviato un solo furgone compattatore utilizzato per la raccolta di cartone e non solo. Ma come è possibile garantire il servizio ordinario con queste condizioni?”.