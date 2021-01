Municipio II: degrado e messa in sicurezza, "non abbiamo mai ricevuto risposte" - Terzo Binario News

“Abbiamo più volte fatto richiesta di bonifica e messa in sicurezza di alcuni siti oggetto di degrado e pericolo nel territorio del Municipio Roma II ma ad oggi non abbiamo mai ricevuto né risposte né interventi volti alla risoluzione delle problematiche segnalate”. Così Rino Fabiano, assessore locale all’Ambiente.



“Sono molti i Comitati e le Associazioni che si occupano di ambiente che ci hanno sollecitato richieste di intervento e ad oggi non è più tollerarabile la mancanza di qualunque tipo di riscontro in merito. Questi siti rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini”.

“Chiediamo pertanto che si intervenga con la massima urgenza nelle aree qui di seguito elencate:

Piazza Mancini;

Foro Italico lato Tangenziale e rive del fiume Aniene Tangenziale Est;

scarpata Via Mascagni;

sottoponte Via Tembien;

sottoponte Nomentano;

scalinate e sottoponte Lungotevere Ponte Duca D’Aosta;

tutto il perimetro dell’Auditorium Parco della Musica;

tutto il perimetro dello Stadio Flaminio;

Via dei Peligni (quartiere San Lorenzo);

Circonvallazione Nomentana nei pressi della Stazione Tiburtina;

Tangenziale Est tratto ponte della Tiburtina fino a San Lorenzo;

Mura Aureliane da Via dei Frentani a Piazzale Tiburtino”.