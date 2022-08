Multipiano a Ladispoli, Per Pascucci: "Aderiamo alla protesta di Sinistra Italiana" • Terzo Binario News

Il consigliere Garau: “In assise pronta una mozione firmata da sei consiglieri”

“Ad allungare le fila della protesta, nei confronti della proposta del parcheggio multipiano in vicolo Pienza, non poteva mancare la reazione del capogruppo della lista civica “Per Pascucci” Roberto Garau che ,in occasione dell’ultimo consiglio comunale sciolto per mancanza di numero legale, aveva preparato una mozione, firmata da 6 consiglieri comunali e che verrà ripresentata e illustrata nel corso del prossimo consiglio comunale.

Solidali con i cittadini residenti, che vedono nel progetto, un peggioramento della loro qualità della vita, in termini di qualità sia dell’aria che di traffico, oltre al deturpamento della visuale che oscurerebbe i primi due piani antistanti il multipiano.

Progetto totalmente anacronistico rispetto alle scelte che stanno facendo le altre città, anche di piccole dimensioni, che vedono nella visione di un numero eccessivo di auto, una forma di inquinamento visivo, ed è per questo che parteciperemo all’invito fatto da Sinistra Italiana per organizzare insieme una manifestazione prima del prossimo consiglio comunale, (con data da definire) dove presenteremo la mozione, e collaboreremo, a tutte quelle iniziative che permetteranno di debellare un pericolo come il multipiano in Vicolo Pienza”.

Lista civica “Per Pascucci “