Mtb, sugli scudi Samuele Del Rio e Manuel Saggiomo della Bmad-Sbroccati Civitavecchia - Terzo Binario News

Samuele Del Rio categoria Juniores e Manuel Saggiomo categoria esordiente, capitanati dal nuovo tecnico Roberto Petito prenderanno il via al campionato di mountain bike enduro 2022 nel circuito Maremma Whells on Fire.

Samuele esce dalla stagione 2021 con due ottimi piazzamenti, di contro Manuel è alla sua prima esperienza in questo tipo di gare, ma l’intero staff è sicuro che porterà a termine la competizione nel migliore dei modi.

Nonostante il covid la preparazione degli atleti della Team BMad-Sbroccati è proseguita sia sotto l’aspetto atletico che della tecnica. In particolar modo questo secondo aspetto è stato curato dai veterani dell’Asd con allenamenti mirati ad affinare quelle manovre che preparano gli enduristi ad affrontare ogni situazione in gara.

Ecco che gli atleti del Team BMad-Sbroccati tesserati nella FCI si cimenteranno nella prima gara di stagione domenica 6 marzo a Monte Argentario nella specialità Enduro che a differenza del cross country o XCO il tempo gara viene rilevato solo in discesa, specialità molto simile al downhill.

Quattro sono le prove speciali in discesa, e due per Manuel in quanto esordiente, che in una gara contro il tempo dovranno dare il meglio di sé tra salti, curve a gomito e burroni per raggiungere il podio.

Tutto lo staff dell’Asd è sicuro che i due ragazzi porteranno alti i colori della città di Civitavecchia e del Team Bmad-Sbroccati.

Un ringraziamento particolare va a Graziano e Jef, meccanici di BMad, per aver preparato le bici sotto l’aspetto meccanico

A questo punto non ci resta che “un in bocca al lupo” e fare i migliori auguri a Samuele e Manuel.



Il Presidente, Riccardo Macii, invita chiunque voglia fare parte dell’associazione a contattarlo al 32733682791 o all’indirizzo e-mail info@mtbcivitavecchia.it.