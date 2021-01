Mtb, il team Terenzi pronto per gli Italiani di Lecce - Terzo Binario News

La preparazione per gli Italiani è terminata, con il Team Bike Terenzi pronto a partire per Lecce dopo aver disputato alcune gare-satellite per preparare l’evento tricolore. Nel fine settimana si scende in Salento, per un test di confronto importantissimo, dopo le grandi (e confortanti) prestazioni fornite dai biancocelesti sia nella gara di Corato, la prima del nuovo anno, e dopo l’ultima tappa del Giro d’Italia Ciclocross, che ha avuto luogo il 6 gennaio a Sant’Elpidio a Mare.

<I risultati ottenuti in queste ultime gare – scrivono dal sodalizio ladispolano – sono decisamente soddisfacenti, a partire dall’uscita di Corato, vicino Bari. In quella circostanza è filato tutto per il verso giusto come dimostra il grande terzo posto di Manuel Rescia nella categoria Allievi, che lo premia della grande costanza degli ultimi anni. Prestazione eccezionale per Ettore Loconsolo e Vittorio Carrer: i due Juniores sono riusciti ad ottenere il primo e il secondo posto della gara a loro riservata>.

Dalla Puglia si passa a Perugia, con un altro “pezzo” di squadra biancoceleste, impegnata al Petrignano Cross. <Nella circostanza è arrivata la vittoria di Andrea Tarallo, primo negli Esordienti di primo anno, mentre tra le ragazze va segnalato l’ottavo posto di Sara Di Meo. Conquistano il piazzamento fra i primi dieci anche Sara Petracca, quarta negli Esordienti di secondo anno, Francesco Massai, ottavo nella medesima categoria maschile, Giordano Gigli, anch’egli negli Allievi di primo anno, e Sara Tarallo, quarta nelle Allieve>. Questi gli altri risultati della competizione umbra: negli Esordienti, Flavio Amato è dodicesimo, Mattia Deciano diciassettesimo, Tiziano Monti diciottesimo. Negli Allievi di primo anno, Riccardo Zevola è sedicesimo. Tra gli Juniores, Edoardo Di Luigi è quattordicesimo. Nelle categorie Master, podio per Luigi Quintiero negli M1 e Marco Deciano undicesimo negli M5. Benedetta Brafa, tra le Junior, ha gareggiato a Cremona, conquistando il quinto posto. Grande prova al Giro d’Italia Ciclocross per Vittorio Carrer, che nella tappa di sant’Elpidio a Mare conquista l’undicesima posizione Juniores che gli vale il terzo posto finale in classifica generale.