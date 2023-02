MSC World Cruise, via alle vendite: imbarco sula Magnifica da Civitavecchia il 4 gennaio 2025 • Terzo Binario News

MSC Crociere annuncia oggi l’apertura delle vendite per la MSC World Cruise 2025 con un nuovo itinerario a bordo di MSC Magnifica.

La nave salperà da Genova il 5 gennaio 2025 con possibilità di imbarco da Civitavecchia il 4 gennaio.

Il viaggio intorno al mondo, della durata di 116 notti, toccherà 50 destinazioni mozzafiato in 21 Paesi, con sette overnight. Sono tante le novità previste da questo nuovo itinerario della durata di tre mesi che porterà i crocieristi in cinque continenti, attraversando tre degli oceani più grandi del mondo e navigando per oltre 30.000 miglia nautiche. Un susseguirsi di paesaggi mozzafiato, bellezze naturali, città cosmopolite e siti storici famosi in tutto il mondo, questo incredibile viaggio sarà indimenticabile e allargherà gli orizzonti con nuovi sapori e tradizioni, culture e comunità diverse, il tutto offrendo autentiche esperienze globali.

Salpati da Genova sarà la volta di Francia e Spagna prima di raggiungere Casablanca, in Marocco, un posto unico dove perdersi in tra i suggestivi mercati e medine. Dopo una settimana di navigazione gli ospiti saranno incantati dalla bellezza selvaggia di Mindelo, la capitale di Capo Verde.

Dopo aver attraversato l’Oceano Atlantico, gli ospiti trascorreranno dieci giorni alla scoperta del Sud America, con overnight a Rio de Janeiro, in Brasile, a Buenos Aires, in Argentina, e a Valparaiso, in Cile, oltre a una visita alle Isole Falkland, con i suoi panorami mozzafiato, e al punto più meridionale del continente, Ushuaia.

MSC Magnifica poi attraverserà l’Oceano Pacifico meridionale navigando per quasi due settimane tra le isole tropicali: la famosa Isola di Pasqua (Cile), Moorea (Polinesia francese) e Aitutaki e Rarotonga nelle Isole Cook.

Inizierà poi una lunga scoperta dell’Australia e della Nuova Zelanda, a partire dalle isole settentrionali di quest’ultima. Quest’area turistica è una destinazione popolare per la pesca di grossa taglia e per essere abitata dai Maori, gli indigeni del Paese. Per otto giorni, gli ospiti avranno la possibilità di visitare le città di Auckland, Tauranga, Napier, Christchurch e Dunedin, a cui farà seguito un’eccezionale crociera nel fiordo di Milford Sound, nel sud della Nuova Zelanda.

Durante il secondo mese di navigazione, MSC Magnifica farà scalo a Sydney, in Australia, per uno dei momenti più importanti della crociera: 19 giorni di navigazione lungo le splendide e frastagliate coste meridionali e occidentali del Paese, con soste in luoghi di bellezza mozzafiato, parchi nazionali e città balneari alla moda.

Gli ospiti potranno visitare il paradiso naturale di Eden, famoso per le ostriche, il cibo e le incredibili spiagge. Immergersi nella città alla moda di Melbourne, vivere l’avventura all’aria aperta ad Adelaide, Penneshaw, visitare la città storica di Albany, esplorare la vivace città balneare di Busselton e la famosa regione vinicola di Margaret River. Infine, potranno lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere rilassate di Perth e ammirare la splendida città di Broome, dove l’entroterra incontra il mare.

Arrivando nel lussureggiante clima tropicale dell’Asia, la nave farà prima scalo a Benoa, a Bali, in Indonesia. Dopo un overnight, che consentirà agli ospiti di esplorare le bellezze naturali dell’isola, lo scenario cambierà completamente quando MSC Magnifica salperà verso il gioiello del Sud-Est asiatico, Singapore, dove tutti restarenno ammaliati dalla sua architettura futuristica caratterizzata da un mosaico di giardini verticali. Per completare l’itinerario asiatico, gli ospiti visiteranno Port Klang e Penang in Malesia, seguiti dall’idilliaca isola di Phuket in Thailandia.

Sarà poi la volta dello Sri Lanka con tappa a Colombo, e poi ancora Aqaba, in Giordania, per perdersi nel meraviglioso sito archeologico di Petra, famoso in tutto il mondo. Successivamente, la nave farà tappa nella splendida località di Sharm El-Sheik sul Mar Rosso e nei siti antichi di Luxor (dal porto di Safaga), per poi passare attraverso il Canale di Suez e giungere ad Alessandria, da dove sarà possibile visitare Il Cairo e le Piramidi di Giza.

Per concludere questo itinerario unico nella vita, MSC Magnifica salperà di nuovo verso l’Europa, facendo tappa in quattro città iconiche in Italia, concludendo un viaggio pieno di scoperte a Genova.