Movida, controlli dei Carabinieri a Monti, Trastevere, San Lorenzo, Campo dei Fiori: chiuso un locale, 17 giovani sanzionati - Terzo Binario News

Ancora controlli nel fine settimana da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma nei luoghi della movida.

Nelle ultime 48 ore, sono finiti nuovamente nel mirino i quartieri di Trastevere, San Lorenzo, Monti e Campo de Fiori, dove i militari sono stati impegnati in numerose attività di controllo volte ad arginare i vari fenomeni di illegalità diffusa e di degrado.

Nello storico quartiere di Trastevere, i Carabinieri della locale Compagnia sono stati affiancati anche dai colleghi di altre Compagnie della Capitale, per rafforzare la presenza e implementare anche i controlli. Sono state infatti oltre 200 le persone identificate, di queste ben 17, quasi tutti giovani, sono state sanzionate amministrativamente per consumo di bevande alcoliche da asporto, oltre l’orario consentito. I militari hanno anche effettuato diversi controlli ai locali del quartiere e sono stati infatti due quelli sanzionati. I rispettivi gestori sono stati multati, per un importo di 350 euro ciascuno, perché sorpresi mentre vendevano bevande alcoliche da asporto, oltre l’orario consentito. In vicolo del Cinque, i militari sono intervenuti per soccorrere un cittadino del Bangladesh che, nel recarsi presso un ristorante per effettuare una consegna, con il proprio ciclomotore, è stato accerchiato e colpito con dei pugni sul casco da due soggetti che, dopo averlo rapinato dei soldi che custodiva si sono dileguati. In Vicolo del conte, i militari hanno anche controllato un giovane studente di 17 anni, notato in atteggiamento sospetto, che è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e della somma di 275 euro in contanti. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 70 grammi della medesima sostanza, suddivisa in dosi ed un bilancino.

A San Lorenzo, invece, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito verifiche in 4 attività commerciali e identificato oltre 170 persone. Il titolare di una delle attività controllate è stato sanzionato per un importo di 400 euro, per il mancato uso della mascherina da parte di un dipendente, con contestuale sospensione dell’attività per 3 giorni. Sorpreso anche un 17enne con addosso 9 grammi di hashish, suddivisa in dosi, e della somma di 150 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. A casa del minore i militari hanno anche rinvenuto delle bustine con tracce di sostanza stupefacente.

Poco dopo la mezzanotte, nel quartiere del Pigneto, i Carabinieri della Stazione Piazza Dante nel corso dei controlli, transitando proprio in via del Pigneto sono intervenuti su richiesta di alcune persone tra cui i gestori di un bar, poiché all’interno del locale un avventore, in evidente stato di ebrezza, stava disturbando alcuni presenti. L’uomo, un italiano di 46 anni, al momento dell’intervento dei militari ha opposto resistenza e ha proferito frasi oltraggiose nei loro confronti, prima di essere condotto in caserma dove è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico Ufficiale.

Carabinieri a Campo dei Fiori

In zona Monti e Campo de Fiori, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno controllato diversi esercizi commerciali e identificato circa 110 persone. Il titolare di un locale di Campo de Fiori è stato sanzionato, per un importo di 400 euro, per non aver definito il numero massimo di persone previste all’interno del locale in relazione alla grandezza. I militari hanno anche denunciato un 30enne straniero sorpreso in violazione del foglio di via obbligatorio. Sanzionato anche un parcheggiatore abusivo di 56 anni, per un importo di 769 euro.

Tre gli automobilisti sanzionati ai sensi del codice della strada, uno perchè sprovvisto della carta di circolazione, uno per la mancata revisione e uno perché aveva parcheggiato il proprio veicolo in sosta vietata, in prossimità dei binari del tram, senza però aver creato interruzione del servizio pubblico.