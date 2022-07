Mostre, inaugurata "Luxarcheology" al museo di Civitavecchia • Terzo Binario News

Finalmente svelate le opere di Joseph Pace all’inaugurazione della mostra “Luxarchaelogy”, al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia dal 20 luglio al 18 settembre 2022.

Da ieri pomeriggio, giorno dell’inaugurazione dell’esposizione, infatti, le creazioni dell’artista sono messe a confronto con la collezione archeologica del museo, in un’armonia non solo estetica fra i reperti che raccontano la storia antica del nostro territorio e le luccicanti creazioni di Pace, realizzate con migliaia di bijoux vintage di recupero e poi inserite in busti o basi spoglie, che vogliono «omaggiare le donne e la femminilità» come ha spiegato l’artista.

Presenti all’inaugurazione, insieme all’autore, il direttore del museo Lara Anniboletti, la presidente della Cariciv Gabriella Sarracco, l’assessore Cinzia Napoli e la presidente della Proloco Maria Cristina Ciaffi (nella foto grande).