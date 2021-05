Morte Odoardo Toti, cordoglio della società storica Civitavecchiese - Terzo Binario News

Con immenso dolore la Società Storica Civitavecchiese apprende la morte del Dottor Odoardo Toti, suo socio fondatore e presidente onorario. Avevamo festeggiato con lui il suo novantesimo compleanno lo scorso 4 gennaio, presso i Cappuccini, presentando la sua ultima fatica storiografica pubblicata nel nostro 31 Bollettino: “Visconti e Camerlenghi a Civitavecchia” frutto di oltre due anni di lavoro su un prezioso manoscritto, il suo certosino lavoro di rilettura ha aperto nuovi scenari di ricerca sul Settecento civitavecchiese.

Aveva voluto creare la Società Storica nel 2004 con altri amici per dare quella scossa al sonnolento ambiente culturale cittadino, era entusiasta di poter contribuire con la forza di un gruppo di studiosi ed appassionati al progresso degli studi storici sulla Città. Nel bollettino dell’Associazione ha pubblicato numerosi ed interessanti saggi: ricordiamo il volume su Arcangelo Molletti, su Gaetano Torraca, su Vincenzo Calabrini e tanto altro.

Aveva condiviso con entusiasmo il progetto per la ripulitura e rilancio del sito archeologico di Aquae Tauri, partecipando in prima persona alle operazioni sul terreno, dandoci quell’energica spinta a realizzare il meraviglioso progetto che è oggi Aquae Tauri.

Non è possibile riassumere in così poche righe la sua enorme e originale produzione scientifica, dai primi studi su Cencelle e sulla leggenda di Leandro, alla stesura dei primi cinque volumi della Storia di Civitavecchia, essenziale aggiornamento della storiografia civitavecchiese cento anni dopo quella di Carlo

Calisse.

Civitavecchia perde oggi uno dei suoi figli migliori. La nostra Società si stringe ai figli Enrico e Luisella, ai nipoti in questo triste momento e si impegna a ricordarne la figura in ogni modo, in ogni sede.

Il presidente Enrico Ciancarini, il Consiglio direttivo, i Soci.